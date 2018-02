Bonduelle achète les conserves Del Monte pour 43 millions

L'achat pour 43 millions de dollars de la marque Del Monte dans les conserves de fruits et de légumes au Canada par Bonduelle, multinationale française de la transformation maraîchère, augure des débouchés additionnels pour ses conserveries situées au Québec et en Ontario.

C'est du moins ce qu'en prévoit le PDG de Bonduelle Amériques, Daniel Vielfaure, en tant qu'intervenant de première ligne dans cette transaction, depuis son siège administratif de Montréal. Au Québec, Bonduelle est connue pour sa marque Arctic Gardens.

Même que le transfert de la production de légumes en conserve Del Monte pour le marché canadien d'usines américaines vers les trois conserveries de Bonduelle au Canada - deux au Québec et une en Ontario - pourrait se matérialiser dès la prochaine saison de culture de l'été 2018 au sein de son important réseau de producteurs légumiers dans les deux provinces.

« Notre priorité, c'est de bien clore cette transaction d'ici mai, à temps pour passer des premières commandes additionnelles parmi nos producteurs de légumes. Et avant le transfert complet des productions qui, lui, devrait se compléter à l'été 2019 », a commenté M. Vielfaure en entretien avec La Presse.

« APPORT SIGNIFICATIF POUR NOS CONSERVERIES »

Le dirigeant estime la taille de ces nouveaux débouchés pour les conserveries de Bonduelle au Québec et en Ontario à l'équivalent de « 15 à 20 % » de leur volume saisonnier actuel. Ce volume de mise en conserve de légumes représente par ailleurs le tiers environ du volume d'affaires - 60 millions de chiffre d'affaires par an - des fruits et légumes de conserve Del Monte sur le marché canadien.

« Ce sera un apport significatif pour nos conserveries de légumes au Canada et leur réseau de producteurs agricoles, selon le PDG de Bonduelle Amériques.

« Mais c'est aussi une belle transaction pour l'industrie des légumes de transformation au Canada. Ça ramène de la production des États-Unis vers nos conserveries au Québec et en Ontario, et ces nouveaux débouchés pourraient motiver nos fournisseurs - les producteurs de légumes - à augmenter encore leurs hectares en culture. »

BEL ACCUEIL DES MARAÎCHERS QUÉBÉCOIS

À la Fédération québécoise des producteurs de légumes de transformation, on accueille favorablement cette acquisition de croissance chez Bonduelle et son potentiel de débouchés additionnels parmi ses membres agriculteurs.

« Si ça se passe comme prévu chez Bonduelle, cette croissance de volume dans ses usines de conserve au Canada serait très intéressante pour les producteurs de légumes de transformation au Québec et en Ontario », a commenté Pascal Forest, président de la Fédération et lui-même producteur de haricots dans Lanaudière.

Parmi les 400 fermes membres de la Fédération, presque toutes - environ 95 %, selon M. Forest - font affaire avec Bonduelle pour leurs principales cultures, dont les haricots, le maïs et les petits pois.

Bon an, mal an, les récoltes de légumes de transformation rapportent environ 30 millions en « revenus directs à la ferme » dans l'agriculture québécoise.