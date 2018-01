180 mises à pied chez Dr. Oetker qui fermera son usine de Grand-Sault

La compagnie va transférer près des trois quarts de la production à son usine de London, en Ontario, et le reste à celle de Lodi, au New Jersey.

La vice-présidente de Dr. Oetker, Cecile Van Zandijcke, explique que l'environnement d'affaires est de plus en plus difficile dans le domaine alimentaire et que les employés de Grand-Sault n'y pouvaient rien. Elle signale qu'une restructuration des opérations est devenue nécessaire.

Le ministre du Travail et de l'Emploi du Nouveau-Brunswick, Gilles LePage, redoutait la fermeture, car les installations de Grand-Sault étaient louées alors qu'en 2014, la compagnie a ouvert une usine très moderne en Ontario.

Le ministre ajoute que son gouvernement a offert à Dr. Oetker une aide pour que l'usine demeure ouverte, mais en vain.

La compagnie versera des indemnités de départ aux employés mis à pied et maintiendra jusqu'à la fin de l'année leur accès au régime d'assurances collectives. Elle établira aussi un fonds économique de 4 millions pour Grand-Sault.