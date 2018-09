Vers des hausses de salaires plus élevées que prévu en 2019

2,6 %

C'est l'augmentation que prévoient donner les entreprises québécoises en 2019. Le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre serait la principale raison de cette hausse envisagée, selon le CRHA. « Les employeurs sont sous pression et augmentent plus fortement leurs offres salariales afin d'attirer et de retenir leur main-d'oeuvre, dit sa directrice générale Manon Poirier, dans un communiqué. Il est donc possible que les augmentations réelles de 2019 soient supérieures à celles prévues. »

1,7 %

C'est l'augmentation à laquelle s'attendent ceux qui travaillent au Québec en 2019. Les hommes prévoient toutefois obtenir plus que les femmes (soit 2,0 % contre 1,5 %). « Malheureusement, encore aujourd'hui, les femmes pensent obtenir et mériter moins que leurs collègues masculins », note Manon Poirier. Si les travailleurs de la région de Montréal s'attendent à une hausse de 1,9 %, ce pourcentage se situe à 1,5 % dans la région de Québec.

