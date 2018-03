Sept ans de prison pour le «Pharma Bro» Martin Shkreli

Agence France-Presse New York

Le dirigeant de société pharmaceutique a été reconnu coupable, l'an dernier, d'avoir dupé de riches investisseurs sur deux fonds d'investissement qu'il gérait, qui n'existent plus aujourd'hui.

La sentence a été rendue par la juge américaine Kiyo Matsumoto, qui avait aussi décidé, plus tôt cette semaine, que M. Shkreli devrait se départir de plus de 7,3 millions US en actifs.

En pleurs au moment de recevoir sa peine, M. Shkreli a indiqué à la juge qu'il avait fait plusieurs erreurs et s'est excusé auprès des investisseurs.

Cet entrepreneur new-yorkais de 34 ans, surnommé un temps «l'homme le plus détesté des États-Unis» et devenu l'incarnation du cynisme supposé de l'industrie pharmaceutique, avait été condamné en août dernier pour fraude sur titres et manipulation d'actions après un procès devant le tribunal fédéral de Brooklyn.

Des faits sans lien avec la multiplication par 55 - de 13,5 à 750 dollars la pilule- du prix du médicament Daraprim, utilisé contre le paludisme et le sida, par sa société Turing Pharmaceuticals en 2015.

Son avocat avait estimé qu'il ne méritait que 18 mois ou moins d'emprisonnement, et qu'il ne devrait pas être puni pour ne pas avoir la langue dans sa poche. La juge a assuré qu'elle n'avait pas tenu compte de ses actions autres que celles liées à la fraude.

Les procureurs avaient pour leur part fait valoir que l'homme de 34 ans était un expert en manipulation qui avait fraudé des investisseurs fortunés et qu'il méritait 15 ans de prison.