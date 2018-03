L'action de Japan Display bondit après des infos sur le nouvel iPhone

Peu après le début des échanges, le titre montait à 254 yens, contre 233 yens vendredi à la fermeture de la place tokyoïte. Il refluait ensuite à 243 yens (+4,29%).

Selon l'agence de presse Jiji, le géant américain a décidé de recourir à une technologie dernier cri LCD de Japan Display pour la nouvelle version de son produit vedette, attendue plus tard dans l'année.

Ce serait le cas échéant une très bonne nouvelle pour Japan Display, qui avait dû annoncer l'an dernier la suppression de plus de 3700 emplois dans le monde du fait de ses difficultés financières.

Cette jeune société, née en 2012 de la fusion des activités de petits et moyens écrans à cristaux liquides (LCD) de Sony, Hitachi et Toshiba, paie le prix d'une stratégie quasi entièrement tournée vers les écrans LCD, lesquels sont de plus en plus confrontés à la concurrence des montée en puissance des écrans organiques électroluminescents (Oled).

Apple a pris sa décision en jugeant les derniers écrans LCD de Japan Display mieux adaptés aux formats plus grands et moins chers que l'option Oled, a rapporté Jiji.

Les médias prêtent depuis des mois au géant américain Apple l'intention d'équiper ses futurs iPhone d'écrans organiques, ce qui se ferait essentiellement au détriment de ses plus gros fournisseurs de LCD que sont les japonais Sharp et Japan Display.

Si le coûteux iPhone X, sorti en novembre 2017, est effectivement doté d'un Oled, ce n'est pas le cas pour l'instant des modèles plus grand public de la marque.