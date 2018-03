Recul des ventes mondiales de PC pour une sixième année consécutive

Gartner chiffre à 262,5 millions le nombre total d'appareils écoulés, ce qui représente un recul de 2,8% comparé à 2016. IDC arrive à un total de 259,5 millions, ce qui lui permet de dire que 2017 a été «l'année la plus stable que le marché ait connue depuis 2011» avec une baisse de seulement 0,2%.

Pour le seul quatrième trimestre, IPC se réjouit d'un rebond de 0,7% quand Gartner constate une baisse de 2,0%.

Les PC ne sont même plus des cadeaux de fin d'année, souligne Mikako Kitagawa, une analyste de Gartner, citée dans un communiqué.

«Cela ne veut pas dire que les ordinateurs personnels disparaîtront des foyers», selon elle. «En fait, le PC deviendra un appareil plus spécialisé, voué à des tâches précises. Les acheteurs de PC rechercheront la qualité et la fonctionnalité plutôt que le prix le plus bas, ce qui aura pour conséquence une augmentation des prix de vente moyens».

En attendant ce point d'équilibre, «le marché devra passer par la phase de rétrécissement causée par la baisse du nombre d'utilisateurs de PC», a indiqué l'analyste.

En ce qui concerne les fabricants, les deux instituts donnent le même quatuor de tête, relevant tous les deux le passage de l'américain HP devant le chinois Lenovo. Gartner estime que HP s'est adjugé 21% du marché l'an dernier, contre 20,8% pour Lenovo. IDC chiffre leurs parts de marché à respectivement 22,7% et 21,1%.

Suivent l'américain Dell (15,2% du marché pour Gartner, 16,1% chez IDC), et les Mac d'Apple (7,4% et 7,6%). Le taïwanais Asus tombe de la quatrième à la cinquième place chez Gartner (6,8%), et à la sixième chez IDC (6,6%), l'autre taïwanais Acer étant sixième chez l'un (6,5%) et cinquième chez l'autre (6,8%).