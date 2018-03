La chaîne russe RT se lance en français dans la méfiance générale

Le groupe de télévision public russe RT a lancé lundi sa chaîne en français, sept mois après avoir été accusé par le président français Emmanuel Macron de s'être comporté en «organe d'influence» et «de propagande mensongère».

RT France a émis ses premiers journaux en français à partir de 19h00 sur le câble, le satellite et sur son site internet.

RT (ex-Russia Today) a pris pied dans le pays en 2015 avec un site internet dans la langue de Molière et s'y montre très active sur YouTube où ses vidéos, doublées ou sous-titrées, totalisent parfois des centaines de milliers de visionnages.

Avec un budget de départ de 20 millions d'euros, RT France est l'un des plus ambitieux projets du groupe russe. Outre Paris, RT possède notamment des bureaux à Londres, Washington, Tel Aviv et Moscou. Elle émet en anglais, espagnol, arabe et désormais français.

La chaîne basée à Paris, qui emploie 80 journalistes, tentera désormais de se placer sur le marché hautement compétitif en France de l'information en continu.

Et cela, sous la loupe du Conseil supérieur de l'audiovisuel français (CSA), dont le président Olivier Schrameck n'a pas caché sa méfiance.

M. Schrameck a prévenu que le CSA observerait «constamment» les programmes de cette future chaîne et agirait avec «promptitude» en cas d'«anomalies».

Dans son journal télévisé de 20h, aux sujets très internationaux, l'ex-journaliste de BFMTV Stéphanie de Muru s'est intéressée au veto américain à l'ONU concernant Jérusalem, et présenté des rétrospectives des interventions russes en Syrie et de la lutte contre le terrorisme en Europe.

Après un sujet sur les habitants de l'immeuble de Saint-Denis pris d'assaut par le RAID en novembre 2015, le JT se termine par un vox pop d'autopromotion de la chaîne et des extraits d'une entrevue d'Oliver Stone après son documentaire sur Vladimir Poutine.

RT est régulièrement au coeur d'escarmouches diplomatiques entre Moscou et les pays occidentaux, dont les relations se sont dégradées depuis la crise en Ukraine et l'annexion en mars 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Au Royaume-Uni, le régulateur OFCOM a déjà émis 14 mises en demeure et l'a menacée de sanction, pour des sujets notamment sur la Syrie et l'Ukraine.

Fin mai, le président Macron s'en était pris, lors d'une conférence de presse avec son homologue russe Vladimir Poutine, à RT et à l'agence de presse publique russe Sputnik, les accusant de s'être comportés durant la campagne électorale en France «comme des organes d'influence» et «de propagande mensongère», et d'avoir diffusé «des contre-vérités infamantes».

Des accusations que RT a catégoriquement rejetées.