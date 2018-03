Les prix des forfaits cellulaires ont diminué, mais restent élevés

Selon le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, les déclins les plus importants sont ceux des prix des forfaits de téléphonie cellulaire pour une utilisation faible ou moyenne. Ceux-ci étaient moins dispendieux au Canada qu'aux États-Unis pour la première fois depuis 2013.

Cependant, le rapport réalisé par Nordicity Group note aussi que les prix des téléphones sans fil au Canada étaient les plus élevés au monde dans la moitié des six niveaux de services évalués.

Les prix aux États-Unis étaient plus élevés qu'au Canada dans deux niveaux de services - soit les forfaits comprenant les deux plus faibles quantités de minutes d'appels et de textos, et aucun gigaoctet de données.

En ayant recours à la méthodologie qu'elle a utilisée dans ses rapports précédents, Nordicity s'est concentrée sur villes canadiennes de grande ou moyenne taille, pour les comparer à 10 villes à l'extérieur du Canada, dont quatre aux États-Unis.