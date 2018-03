CGI annonce l'acquisition de la firme américaine Paragon Solutions

L'entreprise de services-conseils CGI a acquis la firme américaine spécialisée en santé et en sciences de la vie Paragon Solutions.

La firme montréalaise souhaite ainsi renforcer sa position dans des marchés métropolitains à potentiel de croissance, dont ceux de la grande région de New York, de Philadelphie et du New Jersey.

CGI n'a pas révélé les détails financiers de la transaction.

La transaction de Paragon représente la septième acquisition de CGI au sein de marchés métropolitains dans les 15 derniers mois et la cinquième aux États-Unis au cours des cinq derniers trimestres.

Les 300 employés de Paragon se joindront à l'équipe de CGI aux États-Unis, qui comptera désormais plus de 12 000 professionnels.

Le président et chef de la direction de CGI, George D. Schindler, a déclaré par communiqué que «Paragon constitue une étape supplémentaire de l'évolution du modèle de CGI axé sur la proximité avec le client», ajoutant que la transaction consolide la présence de l'entreprise dans des marchés métropolitains majeurs aux États-Unis tout en élargissant ses capacités, particulièrement dans le domaine des sciences de la vie.

Le président des opérations de CGI aux États-Unis, David L. Henderson, a de son côté souligné que l'acquisition de Paragon permet à l'entreprise d'accueillir des experts en santé et en sciences de la vie au sein de ses opérations aux États-Unis.

«La fusion avec Paragon permet à CGI de mieux se positionner, localement et mondialement, pour offrir des services à l'ensemble de l'écosystème de soins de santé pour les régimes d'assurance, les fournisseurs et les entreprises de sciences de la vie», a-t-il ajouté.