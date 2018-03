XMedius double sa taille grâce à une acquisition

L'acquisition d'Applied Voice & Speech Technologies (AVST), une entreprise de 65 employés qui développe des solutions logicielles de communication unifiée, doit être annoncée aujourd'hui.

Le prix de la transaction demeure confidentiel. Toutefois, l'entente fait en sorte que le chiffre d'affaires de XMedius double instantanément à 54 millions et que son nombre d'employés passe à 160.

XMedius et AVST ayant toutes deux leurs activités dans le secteur de la téléphonie IP, l'acquisition est jugée complémentaire.

« Il y a un potentiel extraordinaire dans la combinaison des deux entreprises. C'est comme si on se transformait automatiquement en un petit Avaya ou Cisco en jumelant nos solutions », commente le PDG de XMedius, Jean Champagne.

Si la direction voit des occasions sur le marché nord-américain pour les solutions de XMedius, le plan consiste aussi à amener les solutions d'AVST en Europe, car « elle y est peu connue et nous y sommes bien établis », dit l'ancien de Nortel et de BCE.

DEUX UNITÉS D'AFFAIRES SÉPARÉES

Le nom d'AVST sera conservé puisque la marque profite d'une certaine notoriété, souligne Jean Champagne.

« L'intégration se fera plus tard dans le temps, possiblement lorsque le moment sera venu de développer ensemble la prochaine génération d'applications. »

- Jean Champagne

XMedius, dont le siège social est situé à la Place Alexis Nihon au centre-ville de Montréal, et AVST seront donc exploitées en deux unités d'affaires séparées avec des forces de vente et de recherche et développement distinctes.

Si les discussions entourant la transaction remontent au mois d'août, les deux entreprises travaillent ensemble depuis un moment. Un partenariat mis en place il y a 18 mois permettait notamment à AVST de vendre les solutions de XMedius.

« Les actionnaires d'AVST - essentiellement des firmes privées d'investissement de la côte ouest américaine - commençaient à démontrer de l'impatience devant la rentabilité un peu en dents de scie. Lorsque AVST a été mise en vente, nous avons sauté sur l'occasion et invité StoneCalibre à considérer l'opportunité », dit Jean Champagne.

StoneCalibre est une firme privée d'investissement de Los Angeles qui a investi dans XMedius il y a deux ans.

Jean Champagne prévoit la réalisation d'autres acquisitions complémentaires dans l'avenir afin de soutenir la croissance de XMedius.

XMEDIUS EN BREF

PDG : Jean Champagne

ACTIVITÉS : échange sécurisé de fichiers sensibles et confidentiels pour entreprises

ANNÉE DE FONDATION : 1996

SIÈGE SOCIAL : Montréal

NOMBRE D'EMPLOYÉS : 160

CHIFFRE D'AFFAIRES : 54 millions

NOMBRE DE CLIENTS : 4500

ACTIONNAIRES : Stoncalibre (78 %) et dirigeants montréalais (22 %)