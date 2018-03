Les ventes en gros ont augmenté de 0,5 % en août au Canada

Selon l'agence fédérale, cette augmentation était alimentée par les secteurs des articles personnels et ménagers et des véhicules automobiles et de leurs pièces.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont progressé de 0,4 %.

Selon l'économiste Nick Exarhos, de la Banque CIBC, ce résultat était conforme aux attentes des économistes - mais les volumes étaient légèrement inférieurs aux prévisions.

« La tendance générale dans le commerce de gros a été plus forte depuis le milieu de 2016, après deux années pendant lesquelles elle n'avait pas de direction », a écrit M. Exarhos dans une note à ses clients.

Ces nouvelles données sont dévoilées alors que la Banque du Canada se prépare à faire sa prochaine annonce sur les taux d'intérêt, cette semaine, ainsi qu'à publier une mise à jour de ses prévisions économiques.

La plupart des économistes s'attendent à ce que la banque centrale laisse son taux directeur inchangé à 1,0 %, mais ils étudieront de près ses perspectives.

L'économie a commencé l'année en lion, enregistrant de solides gains pendant les six premiers mois de 2017. Cette vigueur a convaincu la Banque du Canada de hausser son taux d'intérêt directeur à deux reprises, en juillet et en septembre, mais la croissance devrait être plus lente dans la deuxième moitié de l'année.

Les ventes des grossistes ont progressé en août dans quatre des sept sous-secteurs étudiés par Statistique Canada. Ces quatre groupes représentaient à eux seuls 47 % de l'ensemble des ventes en gros.

Les ventes du sous-secteur des articles personnels ont avancé de 3,3 % pour atteindre le niveau record de 9,0 milliards, tandis que celles du groupe des véhicules automobiles et de leurs pièces ont progressé de 2,0 % à 11,8 milliards.

Le sous-groupe des matériaux et fournitures de construction a vu ses ventes chuter de 3,5 % à 8,7 milliards.

Les ventes des grossistes ont progressé dans cinq provinces, principalement en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique.

En Ontario, elles ont gagné 0,8 % à 32,1 milliards, tandis qu'elles ont augmenté de 1,0 % à 11,3 milliards au Québec.

En Colombie-Britannique, les ventes en gros ont pris 0,7 % à 6,7 milliards. En Alberta, elles ont cédé 2,0 % à 6,7 milliards.