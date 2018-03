Fabrication: hausse de 1,6% des ventes en août au Canada

La Presse Canadienne

Ottawa

Les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté de 1,6% pour s'établir à 53,5 milliards de dollars en août, après deux diminutions mensuelles consécutives. L'augmentation a été principalement attribuable à des ventes plus élevées dans l'industrie du matériel de transport et celle de la fabrication des produits du pétrole et du charbon.