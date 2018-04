Des appuis pour la Coalition pour l'avenir du CHU Sainte-Justine

Caroline Touzin

La Coalition pour l'avenir du CHU Sainte-Justine récolte de nouveaux appuis. La Centrale des syndicats du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et les Médecins québécois pour le régime public ont ajouté leur voix à celle de tous ceux qui revendiquent que le CHU Sainte-Justine retrouve son conseil d'administration et son autonomie.