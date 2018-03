Aide médicale à mourir: beaucoup de médecins refusent de l'administrer

« On pense que d'autres [régions] vivent la même situation que nous [à Laval], alors on souhaite que ces résultats servent à alimenter la réflexion partout au Québec », conclut la D re Opatrny.

Il s'agit de la première étude qualitative menée au Québec sur le sujet - et même dans le monde, affirme M me Bouthillier, aussi cadre responsable du Centre d'éthique du CISSS de Laval, qui a fait une revue de la littérature scientifique sur la question de l'objection de conscience pour réaliser cette étude.

« Les médecins nous expriment des émotions sincères, ajoute M me Bouthillier, qui est membre du Bureau de l'éthique clinique de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Ils nous disent : "Ça me fait vivre trop d'émotions fortes. J'ai besoin de me préserver. Ce n'est pas parce que je veux abandonner mon patient, bien au contraire." »

« On doit maintenant se demander comment on peut mieux épauler les médecins qui sont en faveur de la loi, mais qui nous décrivent des freins à son application », poursuit la D re Opatrny.

L'idée, avec cette étude, c'est de trouver des moyens pour mieux soutenir les médecins dans ce processus et d'assurer un accès juste et raisonnable aux patients à l'AMM, explique l'intensiviste, aussi directrice des services professionnels au CISSS de Laval.

Or, 18 mois plus tard, le CISSS de Laval s'est rendu compte que maintenant que la question se posait concrètement, 77 % des médecins à qui un patient avait demandé l'AMM ont refusé de participer au processus (47 sur 61), se prévalant tous de la clause d'objection de conscience.

Dans la majorité des cas (59 %), c'est plutôt un fardeau émotionnel trop lourd qui est en cause, et ce, même s'ils sont « théoriquement » en faveur de la loi.

« Qui suis-je pour décider de mettre fin à une vie ? Mon désir est de les aider et de soulager la souffrance en fin de vie afin qu'ils puissent profiter du temps qui leur reste. [...] Si je pratiquais l'AMM je serais en conflit avec ma pratique. »

« Je ne peux pas vivre avec le fait de poser cet acte en ce moment. J'en suis incapable à présent. Si un patient que je connais depuis 30 ans me le demandait, je serais là pour lui. Je pourrais l'assister, mais cela m'affecterait profondément. »

« Je trouvais que c'était pertinent pour le patient, que la famille était aussi rendue là. Cependant, je considère manquer d'expérience. Je trouve ça difficile d'être la personne qui décide, je ne me sens pas à l'aise encore. Je le ferai éventuellement lorsque je me sentirai prête. »

« J'étais d'accord avec la demande du patient, je comprenais très bien la demande. Aujourd'hui, c'est mieux, mais je trouve encore que c'est un outil qui est difficile d'accès. »

« Aujourd'hui, j'aurais l'énergie de l'accompagner, pour la dignité de mon patient. Mais je n'irais pas jusqu'à faire l'acte. Les aspects légaux m'inquiètent. Je ne souhaite pas devenir un médecin qui pratique les AMM, car je trouve que j'ai déjà trop de stress au quotidien pour ajouter ça en plus. Une collègue que je connais l'a fait, elle, par compassion. Je compare ça aux avortements, je me suis un peu ouvert à l'idée, mais je ne pourrais pas m'impliquer non plus. »

« Il n'y a rien qui prend autant de temps en médecine. Je n'ai malheureusement pas le temps de le faire. »