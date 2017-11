Évitez l'urgence de l'Hôtel-Dieu, demande le CHUM

Le CHUM invite les personnes nécessitant des soins à se rendre dans une clinique ou une salle d'urgence à proximité de leur domicile.

Dimanche, l'urgence de l'Hôtel-Dieu fermera dès 5h. À 7h, le transfert des patients hospitalisés débutera vers le nouvel hôpital de la rue Sanguinet.

Les patients seront transportés au CHUM à bord d'ambulances d'Urgence-santé et de véhicules Medicar, selon leur condition médicale.

«Cette opération devrait être complétée en quelques heures», a indiqué le CHUM par voie de communiqué ce jeudi. Pour assurer la fluidité et la rapidité des transferts, le CHUM demande à la population d'éviter d'emprunter en matinée l'itinéraire établi de concert avec la Ville de Montréal et le Service de Police de la Ville de Montréal pour le transport des patients, soit la rue Saint-Urbain et le boulevard René-Lévesque.

Des centaines de membres du personnel, médecins, paramédics et bénévoles participeront au déménagement. «Il y aura 16 équipes de travail affectées à une tâche différente de la chaîne de transfert, chacune d'elles étant identifiée par un chandail de couleur différente. De plus, deux centres de commandement seront déployés: un sur le site d'origine et un autre sur le site du nouvel hôpital pour coordonner le transfert, prendre les décisions finales et exécuter les plans d'urgence», précise le CHUM dans le communiqué.

Jusqu'à ce que la dernière phase du nouvel hôpital soit complétée en 2021, les locaux de l'Hôtel-Dieu abriteront des bureaux et des cliniques externes du CHUM (cardiologie, endocrinologie, physiatrie, URHESSS).

Après le transfert des patients de Saint-Luc le 8 octobre dernier, puis celui de ceux de l'Hôtel-Dieu ce dimanche, ce sera au tour des patients de l'hôpital Notre-Dame de déménager dans le nouveau CHUM le 26 novembre prochain.