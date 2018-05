Sommet du G7: de la surveillance jusqu'à Montréal

Il y aura beaucoup, beaucoup de policiers pour patrouiller les routes entre Québec, La Malbaie et Saguenay avant et pendant le Sommet du G7 des 8 et 9 juin. Mais saviez-vous que cette surveillance s'étendra jusqu'à... Montréal?

«Sur la route entre Québec et Mont­réal, il va y avoir plus de véhicules de patrouille; c'est certain qu'il va y en avoir plus pour surveiller», explique au Soleil le lieutenant Jason Allard, officier de la Sûreté du Québec responsable des communications pour le G7.

