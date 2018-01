Trains de banlieue: du renfort sur la ligne Deux-Montagnes

« On a connu une longue série d'écarts de température importants qui ont eu des impacts sur le matériel roulant, et celui de Deux-Montagnes s'est avéré plus sensible, a expliqué Caroline Julie Fortin, porte-parole du RTM. On doit procéder rapidement à des améliorations sur les voitures utilisées normalement. »

La ligne Deux-Montagnes étant électrifiée, les voitures utilisées sur celle-ci sont différentes et plus âgées que celles desservant le reste du réseau. Elles se sont ainsi avérées moins résistantes aux variations de température. Les voitures des autres lignes sont toutefois compatibles sur toutes les voies. Ainsi, les usagers de la ligne Deux-Montagnes verront un convoi de 10 voitures multiniveaux de type 3000 assurer le service des trains 920, 921 et 930 le matin, ainsi que 941, 950 et 951 le soir.

« On a fait des emprunts sur les autres lignes et utilisé les voitures de réserve. On a pris des voitures sur les rames de train où l'achalandage est moins grand. Il n'y aura pas de réduction de service sur les autres lignes », a assuré Mme Fortin, précisant qu'il s'agissait d'une mesure d'atténuation temporaire, le temps que les améliorations soient apportées aux voitures défectueuses de la ligne Deux-Montagnes.

Début d'année pénible

Dans les deux premières semaines de janvier, le RTM a enregistré 309 retards sur ses six lignes de train. Un début d'année « assez exceptionnel », admet Mme Fortin, attribuable aux conditions météorologiques extrêmes.

« On a constamment révisé notre plan hivernal, qui s'était avéré suffisant les autres années, mais qui a dû être modifié cette année », a expliqué la porte-parole du RTM.

Ainsi, d'autres mesures d'atténuation ont été mises en place sur l'ensemble du réseau. Le RTM a ajouté des équipes sur le terrain et dans les garages qui effectuent des tests supplémentaires sur le matériel ; il a engagé des entreprises de déneigement ferroviaire additionnelles ; il a ajouté du personnel à la gare Lucien-L'Allier afin de procéder au déneigement systématique des aiguillages aux heures de pointe ; il a déployé des inspecteurs à des endroits stratégiques pour faciliter les opérations.