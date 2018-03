Philippe Couillard rend hommage à Jean-Marc Fournier

« Il faut saluer sa contribution à la politique non seulement au Québec, mais au Canada », a dit M. Couillard, rappelant qu'il avait été le principal auteur de la position constitutionnelle du Québec, publiée il y a près d'un an, un texte témoin de « son action constante et sérieuse, approfondie sur la place du Québec dans le Canada ».

M. Fournier, en faisant son annonce, « a eu l'élégance de dire qu'il voulait permettre du sang neuf, du renouvellement, je sais qu'il sera à nos côtés pour le reste du mandat et probablement pour la campagne électorale qui s'annonce ». M. Fournier avait passé la dernière campagne électorale dans l'autobus de Philippe Couillard pour qui il était un conseiller écouté.

« Personne n'est irremplaçable », a dit M. Couillard, rappelant qu'un parti politique doit être « une équipe qui se renouvelle tout le temps »