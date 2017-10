Imposant remaniement ministériel: chaises musicales à Québec

Un autre changement est réglé : Luc Fortin quitte la Culture, et on lui prédit un poste surprenant, les Institutions démocratiques, laissé vacant par Rita De Santis, seule rétrogradée dans l'exercice d'aujourd'hui. La rumeur envoyait Isabelle Melançon, élue dans Verdun, à la Culture - ancienne de la SODEC, elle avait été chef de cabinet d'Hélène David à ce même ministère.

Robert Poëti réintègre le Conseil des ministres. Sera aussi promu André Fortin, député de Pontiac, qui pourrait devenir aussi responsable de l'Outaouais à la place de Stéphanie Vallée. On ne sait pas si Mme Vallée change de portefeuille ; même doute au sujet de Francine Charbonneau (Aînés) et d'Hélène David (Enseignement supérieur).

Selon les informations colligées par La Presse, c'est une opération passablement laborieuse que M. Couillard a menée avec une poignée de conseillers à partir d'un hôtel du boulevard René-Lévesque. Le ministère des Transports, dont voulait être déchargé Laurent Lessard, ne soulevait pas l'enthousiasme auprès des gros canons du gouvernement.Le gouvernement comptait hier 25 ministres, plus Stéphane Billette et Nicole Ménard, respectivement whip et présidente du caucus, qui assistent aux délibérations du Conseil. Déjà, la semaine dernière, on indiquait que le nouveau gouvernement compterait trois ou quatre ministres de plus - sans atteindre le plafond de 32 postes du gouvernement Landry en 2001.

VÉRONYQUE TREMBLAY 43 ANS

Véronyque Tremblay a fait le saut en politique provinciale en remportant la partielle de Chauveau en 2015. Visage connu du grand public, Mme Tremblay a fait carrière dans les médias, comme journaliste et chroniqueuse notamment pour le réseau TVA, le FM93 et Le Journal de Québec. Elle est adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie depuis février 2016.

ISABELLE MELANÇON

43 ANS

Ex-directrice de cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Isabelle Melançon a été élue députée de la circonscription de Verdun à la partielle du 5 décembre 2016. Elle a aussi été directrice générale des communications et des relations institutionnelles à la SODEC de 2008 à 2014 et directrice des communications du Parti libéral du Québec de 2005 à 2007.

ANDRÉ FORTIN

35 ANS

André Fortin a été élu député de Pontiac aux élections générales du 7 avril 2014. L'ex-directeur des affaires gouvernementales chez TELUS occupe aussi les fonctions d'adjoint parlementaire du ministre des Finances. M. Fortin a aussi été attaché de presse au cabinet du chef de l'opposition officielle en 2006, agent de médias au cabinet du premier ministre du Canada de 2005 à 2006 et attaché de presse au cabinet du ministre des Transports en 2004-2005.

MARIE MONTPETIT

38 ANS

Marie Montpetit a fait son entrée en politique provinciale aux élections de 2014 en remportant la victoire dans Crémazie. Elle est actuellement adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux. Avant d'être élue, Mme Montpetit a notamment été conseillère à la direction de la main-d'oeuvre médicale au ministère de la Santé et des Services sociaux en 2014 et coordonnatrice à la Table provinciale des centres affiliés universitaires du Québec en 2012-2013.