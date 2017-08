Caucus de la CAQ: Legault «réaliste» quant à ses chances dans Louis-Hébert

(Shawinigan) Alors qu'un récent sondage place le parti de François Legault premier auprès de l'électorat francophone à Québec et dans les régions, le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) ne tient « rien pour acquis » et se dit « réaliste » quant aux chances de son candidat à l'élection partielle dans Louis-Hébert.

« Je [ne tiens] rien pour acquis. On a travaillé fort et on va travailler fort dans l'année qui vient [pour présenter] notre programme. (...) On peut gagner Louis-Hébert, mais actuellement, il faut juste être réaliste. On a une grosse côte à remonter », a dit M. Legault lors d'une mêlée de presse quelques minutes avant le début de son caucus de la rentrée parlementaire, à Shawinigan.

Lors de la dernière élection générale, en 2014, le libéral Sam Hamad avait gagné cette circonscription en obtenant plus de 40 % des suffrages, suivi du Parti québécois à 25 % et de la CAQ à 23 %. François Legault a annoncé à la mi-août que son candidat cette fois-ci sera le banquier de carrière Normand Sauvageau, alors que le Parti libéral mise sur l'ancien président-directeur général des Manufacturiers et exportateurs du Québec, Éric Tétrault.

« Je pense qu'on a des chances de gagner Louis-Hébert, mais en même temps, il faut juste comprendre que si on gagnait [cette circonscription], ça veut dire qu'on se dirigerait [à la prochaine élection générale] vers le balayage de 80 à 90 comtés au Québec », a ajouté M. Legault.

La date de l'élection partielle n'a toujours pas été annoncée.

Santé, économie et immigration

S'il croit que l'enjeu de la prochaine campagne électorale ne sera pas l'immigration et la question de l'afflux de réfugiés à la frontière entre le Québec et les États-Unis, François Legault est toutefois revenu sur cet enjeu, à l'entrée de son caucus, affirmant que le premier ministre Philippe Couillard devrait envoyer un message clair que si une personne qui demande le statut de réfugié n'est pas en situation de danger dans son pays, sa demande sera rejetée.

« Il y a des gens qui entre [au pays] de façon régulière, c'est-à-dire qu'ils font la demande, qui est ensuite analysée selon plusieurs critères, à savoir parlent-ils français, ont-ils un emploi, ont-ils les compétences pour avoir un bon emploi au Québec. Ensuite, il y a ceux qui entrent de façon illégale - je comprends qu'ils ne sont pas pour autant illégaux [sur le territoire] - mais ils entrent de façon illégale », a dit le chef caquiste alors qu'il répondait à une question en anglais.

« Ces personnes doivent prouver que leur vie est en danger et M. Couillard devrait dire ça publiquement. Si vous ne pouvez pas prouver que votre vie est en danger dans votre pays d'origine, nous ne vous accepterons pas », a poursuivi François Legault.

Sonia LeBel courtisée dans plusieurs circonscriptions

En choisissant de faire son caucus de la rentrée en Mauricie, la CAQ espère envoyer un signal aux électeurs de la région que le parti est une voix de rechange pour ceux qui seraient déçus du bilan des libéraux, alors que le gouvernement de Philippe Couillard détient tous les sièges des cinq circonscriptions de la région.

« La situation actuelle est excellente pour [qu'on ait un gouvernement] de la CAQ. On le sait, le vote francophone est très important pour déterminer qui va être au gouvernement. Actuellement, on est premier chez les francophones, donc ça va très bien, mais je ne [tiens] rien pour acquis », a dit le chef caquiste, commentant les plus récents sondages.

Questionné à savoir si sa chef de cabinet adjointe, l'ex-procureure en chef de la commission Charbonneau Sonia LeBel, pourrait être candidate dans la région, M. Legault a répondu qu'il n'avait rien à annoncer pour l'instant.

« Je sais qu'il y a des gens de la Mauricie qui voudrait faire campagne avec Sonia LeBel, mais je sais aussi qu'il y a des gens de plusieurs ''comtés'' en Montérégie qui voudraient aussi l'avoir comme candidate. Je n'ai pas pris de décision et je n'ai rien à vous annoncer », a répondu le chef de la CAQ.

Cette première journée de caucus se déroulera toute la journée, lundi, à Shawinigan. Au menu aujourd'hui, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Régine Laurent, sera entre autres de passage pour présenter aux députés de la CAQ les défis que vivent les infirmières dans le cadre de leurs fonctions.