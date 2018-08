Conseil général du Bloc: Beaulieu veut unir les deux camps

La Presse Canadienne

Mylène Crête

«C'est avec enthousiasme, optimisme et espoir que je me présente devant vous pour qu'ensemble on puisse poursuivre le travail de relance et de réunification des indépendantistes à Ottawa», a déclaré le chef intérimaire du Bloc québécois, Mario Beaulieu, dans un discours devant des militants.