Le Bloc tente de dénouer l'impasse qui le plombe

Le Bloc, affaibli par la démission de sept de ses 10 députés, opposés à la chef Martine Ouellet, devancera d'un mois son prochain conseil général. Il se déroulera à la mi-avril.

Aucun vote de confiance ne sera toutefois tenu pendant ce conseil, malgré des demandes de plusieurs membres du Bloc en ce sens. Un tel vote se déroulera seulement en 2019, a dit la chef Martine Ouellet pendant une conférence de presse tenue à Montréal.

Référendum

Le bureau national propose par ailleurs une consultation référendaire auprès des membres du Bloc quant au rôle que devrait jouer le parti à Ottawa et ailleurs au Québec.

L'article 1 du programme du parti prévoit que les élus du Bloc fassent la promotion de l'indépendance « sur toutes les tribunes ».

« Si les membres font un choix différent, c'est clair qu'on va s'asseoir au bureau national pour voir comment les orientations du Bloc s'enlignent », a dit Mme Ouellet.

« C'est essentiel de revenir à la démocratie, que sont les membres du Bloc québécois », a-t-elle aussi dit.

L'exécutif du Bloc a aussi réitéré sa proposition de médiation pour tenter de faire la paix avec les sept élus démissionnaires.

Une rencontre est prévue samedi prochain pour discuter de « l'ensemble des modalités » de ces propositions.

En conférence de presse, Martine Ouellet s'est dit victime de « salissage » et de « calomnie » depuis la démission de sept des 10 députés du Bloc la semaine dernière.

Elle refuse de démissionner et maintient qu'elle « n'abandonnera pas ».

Nouvel appui

Mercredi soir, 30 présidents de circonscriptions et de régions du Bloc québécois ont donné leur appui à Martine Ouellet dans une lettre diffusée aux médias.

Ces militants estiment que le Bloc a connu un renouveau en faisant élire 10 députés aux élections fédérales de 2015. Ils ajoutent que Martine Ouellet a été « élue démocratiquement » à la tête du parti au printemps 2017 (elle a été nommée sans opposition).

« La base du mandat était et demeure clairement l'affirmation de notre raison d'être : l'indépendance du Québec, écrivent-ils. Cette élection exprimait notre volonté qu'une voix résolument indépendantiste soit quotidiennement portée par l'action du Bloc québécois à Ottawa et ailleurs, sans cesse et sans s'excuser. Une voix forte et des gestes assumés. »

Discorde interne

La façon de promouvoir l'indépendance du Québec sur la scène fédérale est au coeur de la discorde interne du parti, qui a amené sept des 10 députés du Bloc à claquer la porte la semaine dernière.

Les démissionnaires, parmi lesquels on trouve le cofondateur Louis Plamondon et l'ex-leader parlementaire Gabriel Ste-Marie, estiment que les députés bloquistes ont d'abord et avant tout été élus pour défendre les dossiers du Québec à Ottawa.

Martine Ouellet prône une ligne plus dure et martèle constamment la nécessité pour le Québec de se séparer, une façon de faire jugée « dogmatique » par plusieurs militants.

Intransigeance

Les députés démissionnaires dénoncent aussi l'attitude intransigeante de Martine Ouellet, qui exigerait la « soumission » totale des membres de son caucus, selon eux.

Les demandes de démission se sont multipliées depuis une semaine à l'endroit de Mme Ouellet, qui s'accroche fermement à son poste de chef du Bloc. Elle continue en même temps de siéger comme députée provinciale à l'Assemblée nationale du Québec et pratique ce qu'elle appelle le « transparlementarisme ».

Dans leur lettre envoyée mercredi soir, les militants pro-Martine Ouellet lancent « un appel au ralliement à notre chef, forte et généreuse, qui incarne ce pays que nous créerons ».