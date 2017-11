Canada et opérations de maintien de la paix: «La montagne accouche d'une souris», selon un expert

Un avion de transport, une force de réaction rapide de 200 militaires, des hélicoptères et des formateurs ; ce sont les ressources militaires que le Canada entend mettre à la disposition des Nations unies (ONU).

Le premier ministre Justin Trudeau, qui en a fait l'annonce hier, au sommet sur les opérations de maintien de la paix des Nations unies à Vancouver, n'a cependant pas indiqué où et quand ces ressources seraient déployées.

Seule certitude : c'est en Ouganda, où se trouve le Centre d'appui régional de l'ONU pour l'Afrique, que sera envoyé l'avion Hercules C-130 des Forces armées canadiennes, « pour une durée maximale de 12 mois », précise Ottawa.

Cette base se trouve à proximité de la République démocratique du Congo, du Soudan, du Soudan du Sud et de la Centrafrique, où se trouvent d'importantes opérations onusiennes.

Le Canada entend également mettre sur pied une équipe d'assistance et d'entraînement qui viendra en aide aux pays qui contribuent aux opérations des Nations unies, avant et pendant leur déploiement.

« Faire le taxi en Ouganda »

L'annonce déçoit Bruno Charbonneau, professeur à l'Université Laurentienne et directeur du Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix de l'Université du Québec à Montréal, qui la qualifie d'« exercice de relations publiques ». « On parle de faire le taxi en Ouganda, entre les missions, avec un seul avion », dit-il.

Ottawa dit être en pourparlers avec l'ONU pour déterminer où et quand seront déployées les ressources annoncées hier et se donne cinq ans pour le faire, ce qui fait bondir Bruno Charbonneau. « [Ils font] quoi depuis deux ans ? », s'exclame-t-il, rappelant les tournées effectuées par différents ministres canadiens en Afrique.

Le directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire, François Audet, abonde dans le même sens, trouvant « frustrant » qu'Ottawa n'ait pas tenu compte des nombreuses consultations menées auprès d'experts canadiens depuis deux ans. « La montagne accouche d'une souris ! », lance M. Audet.

Le chercheur Jocelyn Coulon, qui a été conseiller de Stéphane Dion lorsque celui-ci était ministre des Affaires étrangères, déplore que le Canada n'ait pas répondu aux « besoins urgents » exprimés par les Nations unies.

Le Canada a aussi annoncé hier un investissement de 15 millions de dollars dans la mise sur pied de l'Initiative Elsie, un fonds visant à augmenter la participation des femmes dans les opérations de paix, nommé en l'honneur d'Elsie MacGill, pionnière canadienne des droits des femmes.