L'ancien sénateur Michael Pitfield est décédé

Michael Pitfield, qui s'est joint à la fonction publique en 1959, était un confident de Pierre Elliott Trudeau lorsqu'il était premier ministre.

En plus de servir en tant que greffier du Conseil privé, il a aussi été secrétaire au Cabinet et sénateur pour Ottawa-Vanier, sa carrière politique a duré plus de 50 ans.

Michael Pitfield a joint le sénat en 1982 et a siégé comme indépendant jusqu'en 2010.

«Michael a joué un rôle critique dans le rapatriement de la Constitution ainsi que dans la mise en oeuvre de la Charte canadienne des droits et libertés» a déclaré Justin Trudeau par voie de communiqué.

Le premier ministre a aussi souligné qu'il avait ardemment défendu le bilinguisme et l'unité nationale et que son leadership a aidé à unir le pays.

«Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à ses trois enfants, Caroline, Tom, et Kate, ainsi qu'à toute la famille et aux amis de Michael» a ajouté Justin Trudeau.