Cabinet fantôme: Pierre Poilievre devient critique aux finances

(Ottawa) Alors que le Parti conservateur entend faire de la gestion de l'économie et des finances publiques l'un des principaux enjeux de la prochaine campagne électorale, le chef conservateur Andrew Scheer jette son dévolu sur le bouillant député Pierre Poilievre pour mener la charge sur cette question à la Chambre des communes.

M. Poilievre, qui été ministre d'État à la réforme démocratique et ministre du Développement social et de l'emploi dans l'ancien gouvernement de Stephen Harper, obtient donc le poste de critique de l'Opposition officielle en matière des finances dans le cabinet fantôme du chef conservateur.

Le député de Beauce Maxime Bernier, qui était le principal rival d'Andrew Scheer durant la récente course à la direction du Parti conservateur, convoitait ces fonctions, mais il s'est vu confier le poste de «ministre du cabinet fantôme» responsable de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Dans une entrevue à La Presse, mardi soir, M. Bernier s'est dit satisfait des fonctions que lui confie M. Scheer, précisant qu'il s'agit pour lui d'un retour aux sources puisqu'il a déjà été ministre de l'Industrie durant le premier mandat du gouvernement Harper. Il a souligné qu'il pourra continuer à se faire l'apôtre «d'un plus petit gouvernement», comme il l'a fait durant la course à la direction du Parti conservateur.

S'inspirant d'une pratique qui est en vigueur au parlement britannique, le Parti conservateur a décidé de donné un nouveau titre aux membres du cabinet fantôme à partir d'aujourd'hui. Au lieu d'être un porte-parole de l'opposition officielle pour un ministère, le député sera appelé le ministre du cabinet fantôme responsable des Finances, dans le cas de Pierre Poilievre.

«Nos ministres du cabinet fantôme sont unis, énergiques et diversifiés. Nous allons arriver à Ottawa cet automne avec un message clair pour les Canadiens: Nous sommes prêts à former le prochain gouvernement du Canada», a affirmé M. Scheer dans un communiqué de presse.

Pour assurer l'unité des troupes, Andrew Scheer a nommé un autre rival de la course, le député ontarien Erin O'Toole, ministre du cabinet fantôme responsable des Affaires étrangères. M. O'Toole, qui s'exprime bien dans la langue de Molière, est arrivé troisième lors du congrès au leadership de mai dernier à Toronto.

Toutefois, M. Scheer a écarté de son cabinet fantôme deux candidats dans la course au leadership, soit la députée et ancienne ministre Kellie Leitch, qui avait fait campagne en promettant d'imposer un test de valeurs canadiennes aux immigrants, et le député Brad Trost, qui a avait fait campagne en mettant de l'avant son opposition à l'avortement.

Comme le rapportait La Presse hier, le député de la région de Québec, Gérard Deltell, continuera de faire partie de l'équipe économique en devenant ministre du cabinet fantôme responsable du Conseil du Trésor. Durant la course au leadership, M. Deltell avait appuyé Erin O'Toole et s'était vu confier le poste de critique en matière de finances durant cette période.

Un autre député du Québec, le député de Mégantic-L'Érable Luc Berthold, prend du galon en devenant le ministre du cabinet fantôme responsable de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. M. Berthold a appuyé Andrew Scheer durant la course parce que ce dernier a défendu avec vigueur la gestion de l'offre pour le lait, les oeufs et la volaille, alors que Maxime Bernier avait promis de l'abolir.

L'autre élu du Québec qui joue un rôle influent au sein de l'équipe d'Andrew Scheer est le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, nommé lieutenant politique au Québec en juin. Il sera responsable du ministère des Affaires intergouvernementales.

---

Voici la liste complète du cabinet fantôme