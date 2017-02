Ottawa offre à Haïti un nouveau don de 91,2 millions

Le gouvernement du Canada offrira à Haïti un nouveau don de 91,2 millions $ pour des projets de développement, axés notamment sur la santé et l'éducation des femmes et des jeunes filles.

La ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, a fait cette annonce mercredi, lors de sa deuxième visite en Haïti. Elle a alors rencontré des organismes humanitaires, qui l'ont encore une fois convaincue que les fonds canadiens étaient dépensés à bon escient.

Mme Bibeau s'était rendue une première fois dans le pays le plus pauvre de l'Amérique en novembre dernier pour constater les ravages causés par l'ouragan Matthew. Le gouvernement canadien avait alors annoncé un investissement de 54 millions $ sur cinq ans pour répondre aux besoins urgents et à long terme du pays.

Le gouvernement a donc débloqué de nouveaux fonds pour lancer ces cinq projets de développement, qui serviront en grande partie à renforcer le système de santé, a expliqué la ministre Bibeau en entrevue avec La Presse canadienne depuis Haïti.

Un accent particulier sera mis sur l'accès à la santé reproductive des femmes et des jeunes filles pour qu'elles aient à leur disposition toute une gamme de services, allant de la contraception à la planification familiale.

Le Canada veut travailler pour que les jeunes filles restent à l'école plus longtemps et qu'elles soient plus autonomes économiquement, ce qui n'est pas possible si elles tombent enceintes trop jeunes, a fait valoir la ministre.

Marie-Claude Bibeau compte continuer à souligner l'importance de la santé reproductive des femmes même si les États-Unis ont lancé un message contraire récemment. Le président Donald Trump a signé un décret pour interdire le financement d'organismes non gouvernementaux (ONG) qui soutiennent l'avortement.

« Nos priorités ne vont pas changer en fonction des décisions des autres pays. Nous, nos priorités sont très, très claires », a-t-elle soutenu.

Pendant son séjour, la ministre canadienne s'est aussi personnellement entretenue avec le nouveau président haïtien, Jovenel Moïse, et elle s'est dite optimiste qu'il puisse s'attaquer aux problèmes de gouvernance au pays.

« Il a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur l'importance d'améliorer la gouvernance », a-t-elle assuré.