Le NPD condamnera les écarts de Donald Trump, s'il y a lieu

(Ottawa) Si le gouvernement libéral de Justin Trudeau préfère se montrer conciliant envers la nouvelle administration de Donald Trump jusqu'ici, le NPD, lui, n'hésitera pas à condamner les écarts de conduite et de langage du président des États-Unis.

Alors qu'il prépare ses troupes en prévision de la reprise des travaux parlementaires de lundi prochain, à Ottawa, le chef du NPD, Thomas Mulcair, a démontré à quelle enseigne il loge en saluant les centaines de milliers de personnes qui ont participé à une marche samedi pour défendre les droits des femmes.

« Nous nous rassemblons aujourd'hui à un moment crucial de notre histoire. Vendredi, le président Trump a pris le pouvoir aux États-Unis. Et samedi, des millions de gens à travers l'Amérique du Nord et à travers le monde ont marché pour défendre les droits des femmes et les droits de la personne », a déclaré M. Mulcair dans un discours devant ses députés.

« C'était une inspiration de voir autant de gens s'élever contre le sexisme, la xénophobie, l'intolérance, la bigoterie et bien entendu dénoncer ceux qui encouragent ce genre de politique et la division. Comme nous l'avons toujours fait, nous, les néo-démocrates, luttons aux côtés des mouvements progressistes du monde entier, unis par nos valeurs partagées d'égalité et d'inclusion », a-t-il ajouté du même souffle.

«Bravo aux femmes»

Le premier ministre Justin Trudeau a aussi salué les gens qui ont pris part aux nombreuses manifestions en fin de semaine en déclarant, sur son compte Twitter: « Bravo aux femmes et aux hommes qui ont manifesté leur appui aux droits des femmes hier, partout au Canada. Vous inspirez votre gouvernement ». Mais il s'est bien gardé de faire un lien avec les propos controversés tenus par Donald Trump durant la campagne électorale.