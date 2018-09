Personnalité de la semaine: Alexandre Lepage

Il a connu la rue, la pauvreté, la prison et la dépendance. Le photographe copilote maintenant un projet d'ateliers photographiques pour les jeunes sans-abri. Il est notre personnalité de la semaine.

Ensemble, ils veulent aller faire un documentaire sur les Arhuacos, une ethnie indigène de Colombie. Les Arhuacos vivent en marge, sont autosuffisants et pacifistes, même si les promoteurs qui s'en prennent à leur région du nord du pays les obligent à répliquer par la loi, explique Alexandre. Ils sont vraiment fascinants, ajoute-t-il. « Ils se prennent pour les sauveurs de l'humanité. »

Pour vivre, Alexandre travaille comme photographe, il a un studio et prend des contrats, et il est aussi technicien de scène.

Alexandre a repris contact avec des amis, ses frères, et même retrouvé son fils, un homme de 23 ans qui attend lui-même un enfant.

Mère infirmière, père ingénieur. Il n'a pas toujours été proche d'eux, parce que la dope, dit-il, ça fait ça. « On perd pas mal tout. » Mais aujourd'hui, cette époque est révolue.

Alexandre est un gars du Plateau. Il a pas mal grandi là, dit-il, même si aujourd'hui il vit plus à l'est.

Quand on lui demande de raconter son histoire à lui, Alexandre laisse échapper un long soupir. Avant l'entrevue, à la blague, il suggère de parler plutôt à son bon ami, Jean Leloup, qu'il vient de croiser au café où nous nous sommes donné rendez-vous. Un autre qui a connu la galère, mais qui est rendu bien ailleurs.

« On allait marcher ensemble ou on faisait ça en studio. Ils apprenaient vite comme un claquement de doigts. Ils n'avaient aucun problème à apprendre à créer, à faire de belles choses. »

Travailler avec eux l'a rendu heureux. Leur montrer comment fonctionne un appareil photo. Qu'il n'y a pas que les téléphones dans la vie. Qu'ils ont du talent. « J'en ai connu de toutes les sortes, gentils, parfois colorés, certains plus hyper que les autres, des super réservés. » Des jeunes qui ont compris très vite comment tirer le maximum des appareils prêtés par Canon.

« Je voulais dire à ces jeunes-là que je les comprends », explique le photographe en entrevue. « Que je comprends ce qu'ils vivent. Et que c'est possible de faire quelque chose. »

Mais notre personnalité de la semaine s'en est sortie et tenait à mener ce projet bénévolement, à aider, à « redonner, parce que [lui], on [lui] a beaucoup donné ».

Décrocheur avant la fin de la deuxième secondaire, employé comme technicien de scène aux Foufounes électriques à 16 ans, père d'un enfant à 19 ans, aux prises avec des difficultés de santé mentale et s'automédicamentant sans le savoir, il a connu la rue, la pauvreté, la prison et, surtout, la dépendance.

Ces clichés sont ceux de Photos Dans la rue, projet d'ateliers photographiques mis sur pied pour les jeunes sans-abri ou en situation précaire qui fréquentent le centre de jour et la salle d'art de l'organisme Dans la rue. Le projet, échelonné sur l'année, a été piloté par trois personnes : Monica Mandujano, intervenante psychosociale, responsable de l'atelier d'art de Dans la rue, Alejandra Ariza, photographe qui se passionne pour les sujets sociaux, et son conjoint, Alexandre Lepage.

Ne manquez pas les portraits saisissants, poétiques, de jeunes qui sourient ou pas à l'appareil photo, mais dont on se dit qu'à travers leur regard, ils ont quelque chose à nous dire, à demander à notre conscience. Ne manquez pas la nature morte d'une friperie aux lunettes de star, un tunnel de métro sombre, dont la joie et la tristesse sont portées toutes les deux, main dans la main, par des lumières embrumées.

Si vous allez voir aujourd'hui le World Press Photo, une exposition de ce qui s'est fait de meilleur en photojournalisme récemment - c'est au Marché Bonsecours et c'est la dernière journée -, ne manquez pas les images qui sont affichées à la mezzanine.

UN FILM

Paris, Texas, de Wim Wenders

UN LIVRE

La vie devant soi, d'Émile Ajar (Romain Gary)

UN DISQUE

Things We Lost in the Fire, de Low

UN PERSONNAGE HISTORIQUE

Voltaire

UN PERSONNAGE CONTEMPORAIN

Jello Biafra (de son vrai nom Eric Reed Boucher), ex-chanteur du groupe Dead Kennedys, homme politique et militant écologiste américain

UNE PHRASE

« C'est en touchant le fond que l'on refait surface : toute la vie est dans cette parabole. »

- Claude Lelouch

UNE CAUSE QUI VOUS FERAIT MANIFESTER DANS LA RUE

« L'égalité raciale, de sexe et d'orientation sexuelle. » Et sur la pancarte, il serait écrit : « Tous égaux, du début à la fin ! »