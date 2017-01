Pour ou contre le REM? résume Coderre

Le maire a vivement réagi aujourd'hui au rapport du BAPE rendu public vendredi. «Le vrai enjeu, c'est est-ce que vous voulez oui ou non que le REM se fasse. On peut trouver toutes sortes de bibittes, jouer toutes sortes de cartes, mais la réalité c'est de savoir si vous êtes pour ou contre un projet visionnaire, le plus important des 50 dernières années ?»

Un autre membre de l'administration Coderre, Richard Bergeron, a été plus cinglant encore. «En lisant le rapport du BAPE, j'ai eu une réaction : "De quoi je me mêle?"», a-t-il réagi.

Le maire refuse que l'on revoie le tracé, un scénario qui retarderait le projet de quatre à cinq ans et ferait gonfler la facture d'un milliard, selon lui.

À ceux qui estiment que le projet de REM ne répondra pas à tous les enjeux de transport en commun, le maire promet de s'y attaquer lors de son prochain mandat, s'il est élu en novembre prochain. «J'ai beaucoup de plans pour le prochain mandat et on va faire beaucoup de choses pour avoir un système de mobilité durable qui va réduire le nombre de voitures.»

Denis Coderre envisage de reconfigurer la desserte à l'image de celle dans la grande région parisienne, en France. «On va faire en sorte qu'au lieu de parler de banlieue, d'étalement urbain et tout cela, on va parler d'une intégration du Grand Montréal. Comme en Île-de-France, on va avoir une périphérie et un centre fort», a-t-il dit.

L'opposition à l'hôtel de ville appelle le maire à tenir compte des problèmes soulevés par le BAPE avec le projet de REM. «On nous vend ce projet comme étant LE projet de transport en commun, comme étant celui du 21e siècle. Oui, mais il faut écouter ce que les experts ont à dire et c'est là-dessus que je ne comprends pas l'attitude du maire, qui devrait vouloir un bon projet», dit Valérie Plante, à la tête de Projet Montréal. Le maire estime que les véritables experts se trouvent au contraire à la Caisse de dépôt.

Projet Montréal compte mobiliser les citoyens de l'ouest de l'île pour s'opposer au projet tel qu'il est présenté actuellement. «Le tracé aurait pu desservir davantage la population dans l'Ouest de l'île», estime la cheffe de l'opposition.

Quant à la sortie de la Caisse de dépôt, Valérie Plante déplore le manque d'information fourni par celle-ci plutôt que le travail du BAPE. «La Caisse de dépôt est la première à ne pas avoir donné toutes les informations et le BAPE l'a souligné à grands traits.»