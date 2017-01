Près de 2000 personnes manifestent contre Trump à Montréal

Plus d'une heure après le début du rassemblement, les manifestants étaient toujours agglutinés sur l'esplanade de la Place des Arts pour écouter les nombreux discours et les performances musicales, notamment des groupes Mémés Déchaînées et Raging Grannies.

« Je trouvais important de rappeler les valeurs pour lesquelles les féministes se sont battues. Le principal danger de la présidence de Trump, c'est de remettre en cause le droit des femmes au travail et à la maternité », affirme Elise Huysmans, une jeune Belge qui réside à Montréal.

« Même si ça se produit aux États-Unis, ça concerne toute la planète », plaide Rayana Speede. La jeune femme noire se dit particulièrement inquiète pour le sort des femmes noires pendant la présidence Trump. « L'impact va être important sur la situation financière des femmes. Les femmes sont moins bien payées que les hommes. Les femmes noires sont doublement frappées. Il faut s'unir pour de meilleures politiques pour les femmes », dit-elle.

De nombreux hommes participent aussi au rassemblement, dont Simon Dumais qui tenait à être présent. « Toute l'humanité est préoccupée par Trump, peu importe qu'on soit un homme ou une femme », soutient-il.

« On est ici contre le président Trump et ses politiques. Il veut abolir Obamacare et expulser les immigrants. C'est scandaleux ! On se retrouve 50-60 ans en arrière », déplore Simon Dumais.

« Parce que nous savons trop bien que les acquis sont fragiles, et qu'il importe de réitérer l'importance que nous accordons à l'égalité, à la diversité et à l'inclusion », a indiqué Alia Hassan-Cournol, coordonnatrice et porte-parole de cet événement, dans un communiqué.

Des groupes féministes, des syndicats, des militants et de nombreux membres de la société civile étaient attendus.

Les manifestants rendront aussi hommage aux « organismes et aux personnes qui travaillent quotidiennement à préserver la justice sociale, l'égalité et qui luttent avec détermination contre les discriminations ».

D'autre part, la seconde manifestation anti-Trump organisée vendredi par des groupes militants d'extrême gauche s'est soldée dans le grabuge. Une policière atteinte par un objet lancé par un manifestant a été légèrement blessée. Deux vitrines ont été fracassées, dont une du poste de quartier 20 du SPVM. Huit vitrines de commerces ont été visées par les graffiteurs.