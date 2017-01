Métro de Montréal: retrait des trains Azur

Le 14 janvier dernier, une interruption du service de métro a été causée par des dommages à l'équipement de signalisation à la station Du Collège, sur la ligne orange. Des travaux ont été effectués et une enquête a été lancée afin de déterminer s'il s'agissait d'une anomalie de la voie ou des trains.

Il ne s'agit pas d'un problème propre à ses nouveaux trains AZUR. Selon les constatations de la STM, des dommages ont été décelés sur les trains AZUR et les MR-73. Sur Twitter, la STM mentionne que des réparations seront effectuées sur les trains touchés le plus rapidement possible.