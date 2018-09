Travaux du SRB: quatre ans d'entraves sur Pie-IX

DÉBUT DES TRAVAUX

Annoncé en grande pompe en 2009, le projet de SRB Pie-IX commencera bientôt à prendre forme, après des années de piétinement. La Ville de Montréal s'apprête à accorder 10 contrats pour un total de 264 millions afin de lancer les travaux. C'est la firme EBC qui a décroché les trois plus importants contrats, soit pour la réfection du boulevard Pie-IX sur 8 km, du nord de l'île à l'avenue Pierre-de-Coubertin. Les sept autres contrats concernent la surveillance des travaux et la gestion de la circulation. La métropole profitera des travaux pour refaire en neuf ses infrastructures, des conduites d'eau et d'égouts à l'éclairage en passant par la chaussée. L'aménagement de l'artère sera ainsi complètement refait, notamment en élargissant les trottoirs. Le chantier doit débuter en octobre et se terminer en août 2022.

FERMETURE PARTIELLE

Ces importants travaux prévus sur quatre ans auront un impact majeur sur la circulation. La moitié du boulevard Pie-IX devra être fermée en alternance. Ainsi, plutôt que six voies, l'artère n'en comptera plus que trois. Toute la circulation - direction nord et sud - y sera donc confinée. « La circulation sera ainsi maintenue dans les deux directions avec une capacité réduite durant les périodes de travaux », prévient la Ville de Montréal. Pour assurer la fluidité, l'un des dix contrats touche justement le « maintien de la circulation ». Groupe Intervia recevra 2,1 millions pour coordonner la circulation dans le secteur. Le chantier sera actif du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h, mais devant l'ampleur des travaux à faire, des heures prolongées jusqu'à 23 h ou la fin de semaine pourront être nécessaires. Les travaux se feront par tronçons d'un maximum de 300 mètres à la fois.

CALENDRIER DU CHANTIER

Automne 2018 à hiver 2018: fermeture de quelques tronçons dans la travée ouest

Hiver 2018 à automne 2019: fermeture de toute la travée ouest

Hiver 2020 à automne 2020: fermeture de toute la travée est

Printemps 2021 à automne 2021: travaux au centre du boulevard Pie-IX

Printemps 2022 à automne 2022: travaux d'asphaltage et de marquage sur l'ensemble du boulevard

PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

Zone d'ombre au tableau, les travaux sur un tronçon de 500 m près de la rue Jean-Talon seront lancés plus tard. Ce segment est encore sur la planche à dessin, puisqu'on attend une décision finale pour le prolongement de la ligne bleue du métro. La station du SRB qui s'y branchera sera nécessairement plus importante, étant donné qu'elle permettra une correspondance avec le métro. Montréal s'attend à faire un appel d'offres en 2019 pour ce secteur.

PÉNALITÉS SALÉES PRÉVUES

Le projet étant attendu depuis longtemps - les voies réservées devaient ouvrir en 2013, selon le plan original -, la Ville de Montréal a prévu des pénalités salées afin d'éviter que le chantier n'accumule les retards. Ainsi, l'entrepreneur EBC pourra recevoir jusqu'à 60 000 $ d'amende par jour de retard, soit 0,03 % de la valeur de ses trois contrats. Le total des pénalités ne sera pas plafonné. En plus des retards, Montréal prévient qu'elle surveillera de près les dommages à l'environnement. La Ville se réserve ainsi le droit d'imposer des amendes de 3000 $ par manquement à ce chapitre.

PLUS CHER QUE PRÉVU

La facture de 264 millions pour ces 10 contrats est légèrement plus élevée que prévu. Les estimations de la métropole prévoyaient que ceux-ci allaient se chiffrer à un peu moins de 250 millions, soit un écart de 6 %. Seulement quatre entreprises ont participé à l'appel d'offres pour les principaux contrats. Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) se partageront la facture. La Ville payera 93 millions tandis que l'ARTM versera 152 millions. Hydro-Québec, Bell et les autres entreprises d'utilité publique allongeront près de 19 millions pour couvrir les frais liés à leurs installations. Rappelons que la facture globale du projet SRB Pie-IX est évaluée à 394 millions.

LE SRB PIE-IX EN BREF

Le projet de SRB Pie-IX prévoit l'implantation de 11 km de voies réservées, du boulevard Saint-Martin à Laval à l'avenue Pierre-de-Coubertin à Montréal. Les voies seront situées au centre du boulevard Pie-IX, sauf près de la station de métro Pie-IX, où elles deviendront en rive. Le projet prévoit l'aménagement de 15 stations à Montréal et 2 à Laval. Celles-ci seront équipées d'afficheurs pour connaître les heures de passage, de caméras et d'équipement pour la vente de billets. Un stationnement incitatif sera aussi construit à Laval. Les feux de circulation seront modifiés pour donner priorité aux autobus tout le long du trajet. Le temps de parcours pour relier le nord de l'île au sud devrait ainsi être raccourci de 10 minutes. Avec l'implantation du SRB, on prévoit que l'affluence passera de 40 000 à 70 000 déplacements par jour.