Fermeture de l'A15 Nord et deux ponts entravés pour la fin de semaine

Les grands chantiers de la région de Montréal entraîneront encore une fois des entraves à la circulation importantes qui affecteront les usagers de l'autoroute 15 Nord, dans l'échangeur Turcot, de même que les automobilistes empruntant les ponts Champlain et Mercier, entre la Rive-Sud et Montréal, durant toute la fin de semaine.

AUTOROUTE 15 NORD

Les pires problèmes de circulation risquent fort d'être provoqués par la fermeture complète de l'autoroute 15 Nord à travers l'échangeur Turcot, à compter de minuit, ce soir, jusqu'à 5 h lundi matin. L'autoroute sera complètement fermée à la circulation entre le boulevard De La Vérendrye et la rue Sherbrooke. Ainsi, tous les automobilistes en provenance de la Rive-Sud par le pont Champlain devront trouver un autre itinéraire pour se rendre dans le nord de la métropole.

Comme les axes est-ouest de l'échangeur resteront exceptionnellement en service, ce week-end, les usagers détournés de l'A15 pourraient emprunter l'autoroute 20, en direction ouest, pour aller prendre l'autoroute 13 vers le nord.

PONT MERCIER

Le pont Mercier ne sera pas fermé à la circulation pour tout le week-end, mais la plus vieille section du pont, en direction de la Rive-Sud, sera fermée à compter de 2 h demain matin. Les automobilistes pourront se diriger vers la Rive-Sud en utilisant une voie unique aménagée à contresens de la circulation sur l'autre section du pont. La circulation se fera donc sur une seule voie réduite en largeur, et ce, dans les deux directions, pour tout le week-end.

PONT CHAMPLAIN

Le pont Champlain ne sera pas non plus fermé à la circulation ou entravé par des chantiers, mais son accès à partir de la Rive-Sud pourrait être compliqué par la fermeture d'une partie de la route 132 sous le pont, en direction de l'est. Cette fermeture nécessaire aux travaux de construction du nouveau pont Champlain s'accompagnera des fermetures de deux bretelles reliant la route 132 Est à l'autoroute 10 et au pont Champlain.

Il est de plus à noter qu'en raison de la fermeture de l'A15 Nord, du côté de Montréal, l'utilisation du pont Champlain pour entrer à Montréal, à partir de la Rive-Sud, est à éviter. La fermeture de l'A15, à partir de l'échangeur De La Vérendrye, pourrait fort provoquer des refoulements de circulation majeurs sur le pont. Les automobilistes qui veulent se rendre à Montréal devraient plutôt opter pour les ponts Victoria ou Jacques-Cartier.

NOTRE-DAME ET CHEMIN GLEN

Notons enfin qu'une fermeture du chemin Glen sous la route 136, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, entravera les déplacements de part et d'autre de cette route pour les piétons et cyclistes durant toute la fin de semaine. À partir de 22 h, ce soir, un service de navette, avec des départs toutes les 15 à 20 minutes, sera mis en place pour permettre les déplacements entre les deux côtés de la route 136.

Un peu plus à l'ouest, la rue Notre-Dame sera aussi fermée, dans les deux directions, entre la voie ferrée du CN et le boulevard Monk. Les déplacements entre la rue Saint-Rémi et la voie ferrée derrière le complexe récréatif Gadbois seront autorisés pour la circulation locale seulement.