Prolongement de l'A-19: annonce imminente, selon des élus

Ce projet est sur la table depuis plus de 40 ans. Ses nombreux retards ont incité des élus et des agents économiques de Laval et de municipalités des Basses-Laurentides à créer en novembre 2006 la Coalition 19.

Cette région est aux prises avec d'importantes congestions routières quotidiennes depuis de très nombreuses années. Selon la Coalition 19, la configuration actuelle de la route 335 ne permet pas un service efficace et rapide de transport public car les autobus doivent utiliser les mêmes voies bloquées que les automobilistes.

La Coalition 19 croit que le parachèvement de l'autoroute 19 permettra un bon accès, à partir de la Rive-Nord, au service de métro par le biais du transport collectif.

L'ex-maire de Bois-des-Filion, Paul Larocque, qui demeure impliqué dans le dossier, espère que l'éventuelle prolongation comportera deux voies de circulation et une voie réservée au transport public de chaque côté, entre les autoroutes 440 et 640. Il souhaite aussi quatre nouveaux échangeurs, un stationnement incitatif, un réaménagement du pont Athanase-David et l'ajout d'un nouveau pont, à l'est.

Présentement, l'autoroute 19 s'étend du nord du boulevard Dagenais à Laval jusqu'à l'intersection de l'autoroute 40 à Montréal, au sud.

La ministre responsable de la région de Laval, Francine Charbonneau, doit aussi être présente à la conférence de presse qui débutera à 14h.