La Ville de Montréal renonce à l'héritage d'un ancien consul général de France

Jean Honnorat a été consul général de France de 1978 à 1981, à Montréal. Diplomate de carrière, M. Honnorat a également représenté son pays à titre d'ambassadeur aux Émirats arabes unis, en Somalie, en Érythrée. Il est décédé en juillet dernier à l'âge de 93 ans. Son testament désigne la Bibliothèque de Montréal comme bénéficiaire des livres et des étagères.

La valeur globale du legs est de 4 770 euros, soit quelque 7 404 dollars, selon l'inventaire établi dans les différentes résidences du défunt. Par exemple, on y trouve 22 volumes de la Pléiade pour une valeur de 1 500 euros, un ensemble de livres traitant notamment des beaux-arts dont 17 volumes avec reliure en percaline (1 200 euros) et une bibliothèque en noyer et chêne du XVIIIe siècle (350 euros). Mais il y a également des livres, des revues et des meubles sans grande valeur.

La Ville estime qu'elle devrait débourser 2 206 euros (4 045 $) en frais de succession dus en France, pour prendre possession de son héritage. Cette somme ne tient pas compte des frais de déménagement, de transport et de douanes.

Ainsi, « la Direction des bibliothèques, au Service de la culture, propose que la Ville de Montréal renonce à la succession de monsieur Jean Honnorat », lit-on dans les documents soumis aux élus. Le conseil municipal sera appelé à se prononcer le 23 avril prochain.