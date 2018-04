SRB Pie-IX : les coûts augmentent de 1,3 million

Selon l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 23 avril, la Ville de Montréal demande l'autorisation de verser 623 000 $ relativement aux plans et devis d'ingénierie du projet SRB-Pie-IX. Cette somme correspond à la part payable par Montréal, alors que de son côté, l'ARTM devra verser 678 000 $.

Il s'agit d'une modification au contrat accordé conjointement (l'ARTM a remplacé la défunte Agence métropolitaine de transport, ou AMT) à la firme de génie Aecom Consultants en février 2016. La somme totale passe ainsi de 9 à 10,4 millions, taxes comprises, pour le tronçon montréalais.

Cette augmentation des coûts se justifie, selon la Ville, par les 69 changements aux plans et devis demandés depuis deux ans. Du coup, Montréal doit assumer 48% des ajustements recommandés pour les plans et devis qui sont, par ailleurs, complétés.

Le SRB Pie-IX est un projet de bus express de plus de 300 millions promis pour 2022 sur cette grande artère nord-sud. Il implique l'aménagement de 11 km de voies réservées (9 km à Montréal et 2 km à Laval) et la construction de 17 stations montréalaises et deux sur l'île Jésus. Montréal évalue qu'il sera emprunté quotidiennement par 40 000 à 70 000 personnes.

Le SRB Pie-IX est relié au plan de prolongement de la ligne bleue annoncée la semaine dernière par les gouvernements du Québec et du Canada. En effet, une des cinq stations de métro du nouveau tronçon de la ligne bleue doit être implantée à l'angle de la rue Jean-Talon et du boulevard Pie-IX; un tunnel piétonnier doit permettre la connexion entre ces deux modes de transports collectifs.

Le conseil municipal aura également à se prononcer sur une hausse de 52 000 $ des coûts d'accompagnement technique au chantier (la part de l'ARTM est de 122 000 $). Cet ajustement est nécessaire en prévision du démarrage des travaux, puisque Aecom, à titre de concepteur des plans et devis, devra assurer la transmission des connaissances du dossier à l'équipe de surveillance du chantier.

Selon les documents annexés à l'ordre du jour, le lancement des appels d'offres pour la construction du SRB Pie-IX doit se faire d'ici la fin du mois d'avril et les travaux devraient commencer en octobre prochain. La facture sera partagée entre Québec, via l'ARTM, et la Ville de Montréal, dans une proportion de 70% contre 30%.