Des amendes de stationnement plus salées à Montréal

Les amendes de stationnement seront plus salées à Montréal. La facture pour s'immobiliser dans une zone réservée aux personnes handicapées doublera pour s'établir à 300$, et se stationner en double coûtera 60$.

L'administration Plante a entrepris une révision des tarifs de contraventions émises aux automobilistes, ceux-ci n'ayant pas été révisés depuis 2009. L'infraction de base au stationnement dans un endroit interdit augmentera de 9$ pour s'établir à 49$. En incluant les frais administratifs, la facture sera toutefois de 62$.

Les automobilistes devront toutefois bien faire attention à ne pas laisser leur voiture dans une zone réservée aux personnes handicapées. L'amende passera de 100$ à 229$. En incluant les frais administratifs, les automobilistes mis à l'amende devront payer 300$ plutôt que 149$.

«Les personnes en situation de handicap font face, au quotidien, à d'importants défis de mobilité. Le respect des zones qui leur sont réservées est d'autant plus primordial», a indiqué Éric Alan Caldwell, responsable du transport au sein du comité exécutif.

Se stationner en double file sera aussi plus sévèrement puni. Les contraventions pour un stationnement en double passeront de 40$ à 60$. «Les automobilistes qui gênent la circulation en se stationnant en double sur les artères, particulièrement à l'heure de pointe, causent régulièrement d'importants bouchons de circulation. Nous désirons envoyer un message clair à l'effet que ces comportements nuisent à la fluidité, en plus d'avoir des impacts collectifs non négligeables, et qu'ils doivent être éliminés», a ajouté Éric Alan Caldwell.

S'immobiliser dans une voie réservée coûtera 149$.

Ces changements doivent être votés par les élus montréalais lors du conseil municipal d'avril.

