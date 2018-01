Des serveurs congédiés se disent victimes de racisme

Terry Ngala est né à Montréal. Il est anglophone, mais parle très bien français et possède quelques années d'expérience à titre de serveur. Tout comme Whitney Waskiw et Fahmida Khadun. Ces trois Québécois ont deux autres points en commun : ils sont issus de minorités visibles et prétendent tous les trois avoir été congédiés injustement du 1909 Taverne moderne, plus de trois mois après leur embauche.

«Samedi soir le 13 janvier, le general manager [directeur général] m'a dit que le restaurant ne voulait plus continuer avec moi. Quand j'ai demandé pourquoi, il m'a donné des réponses assez vagues, il m'a dit que je ne correspondais pas aux standards», raconte Terry Ngala, qui assure à La Presse n'avoir reçu aucune plainte, aucun avertissement ou avis verbal avant cette rencontre.

Le même soir, sa collègue Fahmida Khadun était convoquée pour les mêmes raisons, elle aussi sans préavis.

«Je n'ai pas eu d'explications précises. Il m'a cité en exemple à suivre deux serveurs blancs francophones et m'a dit qu'ils avaient une bonne apparence et un bon service à la clientèle», raconte-t-elle.

«Je me coiffais bien, me maquillais, et j'avais même acheté un steamer pour que mes vêtements soient impeccables», explique Fahmida, qui croit que c'est sa couleur de peau qui ne correspondait pas à «l'apparence» donnée en exemple.

Selon Terry, parmi la vingtaine de serveurs travaillant au restaurant ouvert depuis octobre dernier, seuls cinq étaient issus de minorités visibles, et les deux qui restent seraient francophones. La cinquième, Whitney Waskiw, a été remerciée deux jours plus tard.

«Une de mes ex-collègues, une Blanche, a fait une faute en utilisant un numéro de gérant pour donner un rabais sur une facture. Et elle n'a même pas été suspendue», donne en exemple la jeune femme, interloquée.

Whitney et Fahmida ont fait une plainte à la Commission des droits de la personne et auprès de Cara, copropriétaire du restaurant avec l'organisation du Canadien de Montréal.

Enquête indépendante

Joints par La Presse pour obtenir leur version des faits, les responsables de l'établissement ont répondu par courriel qu'ils prenaient le dossier «très au sérieux».

«1909 Taverne moderne mandatera un tiers indépendant pour mener une enquête sur le congédiement d'un employé qui allègue avoir été traité avec racisme. L'enquête visera à vérifier que nos valeurs de respect et d'égalité prévues dans notre code de conduite ont été respectées car notre restaurant encourage fortement le recours à la diversité dans l'embauche de son personnel. Nous prenons cette situation très au sérieux et posons les gestes appropriés pour nous assurer du respect de ces principes», a écrit Lawrence Tomkiewicz, chef de secteur de Restaurants 1909 Taverne moderne.

Aucun des trois ex-employés ne souhaite remettre l'uniforme du 1909 Taverne moderne, mais ils espèrent des explications et, s'il le faut, des excuses formelles.

- Avec la collaboration d'Iris Gagnon-Paradis