L'administration Plante met fin aux projets de Coderre pour l'industrie du cheval

L'administration Coderre avait reçu en 2014 un rapport sur la place du cheval à Montréal de l'organisme Cheval-Cheval. C'est ce document de 326 pages, jamais rendu public, qui avait poussé l'ex-maire à réviser les règles encadrant l'industrie de la calèche, exercice qui s'était soldé par un échec.

Le rapport Cheval-Cheval allait toutefois beaucoup plus loin et détaillait des projets que l'administration Coderre entendait mettre en place, soit la création d'une écurie municipale afin d'améliorer les conditions de vie des bêtes, ainsi qu'une Poney club au Parc Angrignon, afin de servir à l'éducation sur les chevaux.

L'élu Craig Sauvé, qui a dévoilé le rapport Cheval-Cheval, a toutefois fait savoir que ces projets ne verront pas le jour. « On parle d'investissements autour de 20 millions si on poursuit cette orientation. C'est très coûteux. Alors on va recommander de ne pas poursuivre ce genre d'investissements très coûteux », a indiqué le conseiller responsable du dossier au comité exécutif.

L'administration Plante compte plutôt mettre fin graduellement à l'industrie de la calèche. La façon de procéder précise n'a pas encore été dévoilée.

Le rapport Cheval-Cheval suggérait d'aménager l'écurie sur le terrain d'un stationnement de la rue Saint-Paul, en face du marché Bonsecours. Sa gestion aurait été confiée à un organisme à but non lucratif, qui aurait aussi eu pour mandat de gérer l'industrie de la calèche. Le Poney club devait quant à lui être aménagé au parc Angrignon.