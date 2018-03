Montréal enlèvera la neige dès 19h ce soir

Le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau, en a fait l'annonce ce matin lors d'une réunion du comité exécutif. Cette opération de chargement sera la 5e de l'année, en incluant les quatre survenues entre janvier et mars dernier. C'est dans la moyenne des dernières années, a précisé Guylaine Brisson, directrice de la concertation des arrondissements.

Le ballet des souffleuses et camions de chargement se mettra en branle à partir de 19h ce soir dans la majorité des arrondissements. Les pancartes d'interdiction de stationnement apparaîtront d'ici 15h dans les rues où la neige sera enlevée en priorité. Certains attendront toutefois à demain matin.

Montréal reçoit en moyenne 190 cm de neige par hiver. L'hiver 2016-2017 a été plus chargé alors que 227 cm ont été reçus, selon les données météorologiques à l'aéroport Montréal-Trudeau. La gestion du déneigement coûte en moyenne 158 millions par an.

Rappelons que Montréal entreprend de déblayer les rues dès que 2,5 cm de neige sont tombés. Une opération d'enlèvement de la neige peut être décrétée à partir de 10 cm.

Des nouveautés

Nouveauté cette année, pour améliorer l'information dont dispose la Ville, Montréal installera six stations météorologiques. On veut ainsi mieux anticiper le gel au sol dans certains secteurs et adapter les opérations en conséquence.

Montréal augmentera aussi le nombre de sorties pour l'épandage d'abrasifs sur les trottoirs. De 15 sorties par an, on prévoit désormais en faire 25.

Des sondages en temps réel sur la satisfaction des citoyens face au déneigement aussi seront réalisés.

La Ville de Montréal dit travailler à améliorer son utilisation des sels durant l'hiver pour réduire l'usure sur les infrastructures, durement éprouvées par ceux-ci.

La métropole veut aussi offrir une application pour permettre aux citoyens de suivre en temps réel les appareils de déneigement, ce qui permettrait aux citoyens de savoir si leur rue a été déneigée. La Ville dit avoir connu des difficultés lors des appels d'offres pour trouver un fournisseur.