Des enfants autochtones brisés par la PDJ

« Quand les jeunes qui grandissent hors de la communauté reviennent ici, ils ont perdu leur culture. Ils ont perdu leur langue. Ils ne font plus de lien avec leur famille. Ils reviennent brisés et déracinés », dit Lucien Wabanonik, membre du conseil de bande de Lac-Simon.

« Je me cherchais vraiment. Il me semble que j'aurais dû être équipé. Moi, je considère [la DPJ] comme si c'était l'étape suivante du pensionnat. Ça brise. C'est pas censé être comme ça, mais ça brise. »

Il a sombré dans l'alcool et dans la drogue. À 22 ans, c'est grâce à un vieil Algonquin, un « dompteur de jeunes » qui l'a emmené vivre un an et demi en forêt, qu'il s'est retrouvé.

Il a 30 ans. Il est en couple. Il a un emploi qui le stimule et une maison où il nous accueille. On pourrait dire que la vie lui sourit.

« Ça m'a brisé. Ça m'a brisé de toutes sortes de manières. Je ne sais pas comment l'expliquer. Va demander à mon père comment il s'est senti après avoir vécu les pensionnats. On n'est pas capable de le décrire. On pourrait dire que ça déchire l'âme. »

Partout, sauf en Abitibi-Témiscamingue et dans ses six communautés autochtones, où il n'existe aucune entente du genre. C'est dans cette même région que l'on compte le plus grand nombre d'enfants autochtones (681 l'an dernier) pris en charge par la DPJ, selon le ministère de la Santé.

Lors de notre passage, à la fin du mois d'octobre, l'enfant était en visite chez sa mère. Elle avait les yeux éteints. Elle le voit neuf heures par mois en trois périodes de trois heures. Elle lui parle algonquin, mais il ne comprend presque plus. « Nous, on demande qu'il revienne à Lac-Simon. Je veux qu'il puisse vivre comme les enfants de Lac-Simon », dit la grand-mère du bambin.

Sur la réserve de 2000 habitants, les tensions sont de plus en plus vives entre les résidants et les intervenants sociaux. Ces derniers évitent même de sortir à pied dans les quelques rues du village. Il est arrivé que la voiture des travailleuses sociales soit encerclée.

En juin, dans un geste aussi rare que symbolique, le conseil de bande a envoyé une lettre au directeur de la protection de la jeunesse en personne exigeant le « retrait immédiat » d'une intervenante du centre jeunesse affectée à Lac-Simon.

Le conseil dénonce « une pratique et une mentalité colonialistes tout à fait déplacées ». « Nous refusons catégoriquement d'être traités comme des personnes n'ayant pas de droit parental. »

La lettre mentionne aussi l'existence d'une pétition contre l'employée, pétition que « plusieurs familles n'ont pas voulu signer par crainte de représailles ».

En septembre, des membres de la communauté, dont la chef, ont profité d'une réunion du caucus du gouvernement Couillard pour manifester à Val-d'Or contre « l'approche » de la DPJ.

Le mois suivant, lors d'une assemblée générale marquée par les témoignages de parents en larmes à laquelle nous avons assisté, les Algonquins de Lac-Simon ont adopté une motion mandatant les élus de ramener la gestion complète et totale de la protection de la jeunesse au sein de la communauté.

La nation atikamekw du Québec a réussi cet exploit cette semaine au terme de 20 ans de négociations avec le gouvernement provincial. Il s'agit de la seule nation autochtone au Canada à détenir de tels pouvoirs.

Lors de l'annonce, le ministre des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley, a souligné que le Québec « a rendez-vous avec la jeunesse autochtone ». « Si on manque ce rendez-vous, on va être confrontés à une autre génération aux prises avec les problèmes que l'on connaît. »

Une génération comme celle de Xavier Moushoom.

Comme celle aussi de Constance (la loi nous interdit de donner son vrai nom). À 17 ans, l'Algonquine vit au centre jeunesse de Val-d'Or depuis cinq ans. C'est là qu'on la rencontre.

Elle y a été placée après qu'elle a commencé, vers 12 ans, à fuguer de chez sa famille d'accueil blanche d'Amos. « Je voyais d'autres Algonquins dans la rue et ils ne parlaient pas comme moi. Ils n'avaient pas le même accent que moi. Je ne me sentais pas normale. J'étais comme une extraterrestre. » Plus d'une fois, elle a tenté de parcourir à pied les 106 km qui la séparaient de la réserve. Elle n'a jamais réussi. « Je voulais savoir d'où je venais. »

Pourtant, en matière de protection de la jeunesse, on est loin, très loin à Lac-Simon de l'autonomie gagnée cette semaine par les Atikamekw.

« On veut fonctionner autrement, plus près de notre identité et de notre culture. On veut que les parents et les familles élargies participent. On veut être plus inclusifs, dit M. Wabanonik. Dans un contexte post-pensionnat, la DPJ n'a pas la sensibilité suffisante. »

À petite échelle, Adrienne Jérôme accuse les intervenants et les juges de Val-d'Or qui entendent des dossiers de protection de la jeunesse de ne pas accorder de crédibilité aux thérapies basées sur la tradition algonquine qui sont entreprises par les parents.

Elle nous emmène en voiture à quelques kilomètres du coeur du village, dans un camp qui sert aussi de lieu de guérison. Un tipi pour échanger avec un aîné ou entre parents. Une hutte à sudation. Un grand foyer extérieur. « Ce sont des méthodes ancestrales de guérison qui ont fait leurs preuves. Qui nous permettent de nous retrouver, mais la DPJ n'en tient pas compte. On a des parents qui font neuf mois de thérapie et ce n'est pas considéré à la cour. »

À plus grande échelle, on veut réduire la proportion d'enfants placés à l'extérieur de la communauté. « On manque de familles d'accueil dans la communauté entre autres parce qu'on manque de logements. Il nous manque 300 logements et il n'y a pas eu de nouvelles constructions en quatre ans », déplore Lucien Wabanonik.

Comme quoi, rien n'est facile.

* Nom fictif

***

En tout, 27 intervenants sociaux travaillent à Lac-Simon, qui compte 1400 habitants, contre une douzaine pour Val-d'Or et sa population de 30 000.

Selon Statistique Canada, la moitié des enfants de moins de 14 ans sous la protection de la jeunesse au pays proviennent des Premières Nations ou des communautés inuites. Ils forment pourtant moins de 10 % de la population canadienne de ce groupe d'âge.

De 1996 à 2002, c'est une agence autochtone qui a pris en charge les services de protection de la jeunesse dans trois communautés algonquines de l'Abitibi, dont Lac-Simon, sous la supervision de la DPJ. Le projet Minogin a duré cinq ans avant de fermer, faute d'argent.

Le 29 janvier, deux communautés atikamekw, celles de Wemotaci et de Manawan, se sont entièrement affranchies de la DPJ. La nation atikamekw a signé avec Québec une entente donnant les pleins pouvoirs à son service de protection de la jeunesse. Un projet pilote était mené avec succès dans les communautés depuis l'an 2000.