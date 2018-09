«Les Québécois ne veulent pas quelqu'un roulé en boule», dit Couillard

«Un moment donné, il faut répondre, il faut dire que ça suffit», a défendu le chef libéral jeudi de passage en Beauce. «[Mais] je ne veux pas continuer la campagne sur ce ton-là», a-t-il toutefois soutenu.

Ses sorties de la veille n'étaient toutefois pas des attaques, a poursuivi M. Couillard.

«Je n'ai pas attaqué, je me suis défendu. Les Québécois ne veulent pas avoir quelqu'un roulé en boule non plus, qui laisse tout dire sans réagir. Je me suis fait dire par les Québécois depuis deux, trois jours. ''On comprend que vous deviez répliquer, mais on veut que vous gardiez votre ton''. (...) C'est ce que je fais aujourd'hui», a-t-il conclu.