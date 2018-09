«René Lévesque n'appartient à personne», dit Manon Massé

Accusée hier par Jean-François Lisée d'avoir « insulté » la mémoire de René Lévesque en affirmant que Québec solidaire (QS) était l'héritier du fondateur du Parti québécois (PQ), Manon Massé persiste et signe.

« M. Lévesque n'appartient à personne », a déclaré la co-porte-parole de QS en mêlée de presse ce matin à Montréal.

L'ex-premier ministre a « inspiré tout un peuple, m'a énormément inspirée », a ajouté Mme Massé.

« Il appartient à notre histoire. Je suis très fière, et mon parti est fier, de se laisser inspirer par cet homme. »

En fin de journée hier, M. Lisée avait qualifié de « grave insulte » le fait que QS « essaie de tirer la couverte de René Lévesque de son côté ».

Appui souverainiste

Par ailleurs, les solidaires Catherine Dorion et Sol Zanetti ont reçu un surprenant appui de la famille souverainiste.

Tôt ce matin, l'association du Bloc québécois dans la circonscription fédérale de Québec a donné son appui aux deux candidats qui briguent les suffrages dans la Capitale-Nationale.

« Nous tenons à saluer leurs efforts sans relâche et leur créativité dans la promotion de l'indépendance au Québec », a écrit l'association dans une publication Facebook.

Un sondage de la firme Mainstreet publié ce matin dans le quotidien Le Soleil donne une forte avance à Mme Dorion dans Taschereau. Son collègue serait pour sa part impliqué dans une course à trois dans Jean-Lesage, où il accuserait moins de trois points de retard sur le meneur caquiste, selon le site de projections Qc125.

« Je pense que ça montre que Québec solidaire rassemble les souverainistes », a commenté Manon Massé.

Tout de suite après la mêlée de presse, l'autobus de Québec solidaire s'est d'ailleurs dirigé vers Québec, pour une dernière offensive éclair dans la Vieille Capitale. Les porte-parole seront de retour dans la métropole demain pour le dernier week-end de campagne.

Cet appui local du Bloc québécois survient ironiquement quelques heures après que l'ex-chef de la formation, Gilles Duceppe, eut fait une sortie incendiaire contre Mme Massé.

M. Duceppe s'est notamment attaqué au langage utilisé par la co-porte-parole solidaire.

Quand on aspire à diriger le Québec, « me semble-t-il qu'on devrait mieux parler que cela », a dit M. Duceppe, convaincu qu'« on ne laisserait pas passer ça ailleurs ».

Invitée à commenter cette déclaration, Manon Massé a rétorqué que « M. Duceppe a un peu insulté le peuple québécois ».

« Mon niveau de langage est compris par bien des gens, a-t-elle dit. Ce que [Gilles Duceppe] est en train de dire, c'est que la politique est réservée aux élites. Je pense que non, la politique appartient à tout le monde et honnêtement je suis très fière d'être où je suis et fière que le peuple québécois se reconnaisse en moi. »

Dernier droit

Québec solidaire avait sollicité les médias pour marteler son message environnemental, estimant que « la lutte contre les changements climatiques, c'est la question de l'urne ».

Manon Massé a décrit son parti comme le « bouclier » pour faire face à la Coalition Avenir Québec sur cet enjeu.

« Vous savez que la CAQ n'a rien dans son programme, sa plateforme, son cadre financier, pour lutter contre les changements climatiques. C'est problématique, dangereux et inacceptable. »

Bien qu'elle ait déploré la hausse en intensité des attaques auxquelles se sont livrés les partis politiques depuis quelques jours, Mme Massé s'est quand même permis une flèche au chef caquiste François Legault qui, selon elle, « ne veut pas protéger l'environnement ».

« Je me demande même s'il croit aux changements climatiques. Il veut gagner des votes, comme nous habituent les anciens partis politiques. Il faut que les gens soient conscients de ça », a-t-elle dit.