Lisée baisse le ton face à Québec solidaire

(Longueuil) Jean-François Lisée a adopté un ton nettement plus conciliant à l'égard de Québec solidaire (QS) et de sa dirigeante Manon Massé, jeudi, au lendemain d'une nouvelle collision frontale entre les deux partis indépendantistes.

Mercredi, le chef du Parti québécois a eu une réaction cinglante à une publicité solidaire qui évoquait le souvenir de René Lévesque. Et l'ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, a fait une sortie lapidaire contre Mme Massé, critiquant entre autres la qualité de son français.

Jeudi matin, M. Lisée a plutôt tourné ses canons vers le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault. Il a rappelé les bafouillages du chef caquiste sur l'immigration, et critiqué sa promesse d'instaurer la prématernelle à 4 ans. Et il s'est bien gardé de critiquer la co-porte-parole de QS.

« Je suis plus frappé par l'absence de crédibilité de M. Legault que par celle de Mme Massé », a laissé tomber M. Lisée à Longueuil.

Au cours des derniers jours, le chef péquiste s'est présenté comme le candidat du « rassemblement ». Il a multiplié les appels aux sympathisants de QS et de la CAQ pour battre le Parti libéral.

Il a repris ce message jeudi matin, en dépit de l'escalade de la vielle avec QS. Selon lui, la charge de M. Duceppe à l'égard de Mme Massé n'a eu aucun effet dans cette tentative de rallier les électeurs qui souhaitent changer de gouvernement.

« Je tiens à être très positif dans cette fin de campagne et de démontrer pourquoi le PQ est au coeur du changement », a-t-il affirmé.

Sans lancer la pierre aux solidaires, il a néanmoins lancé un appel particulier aux indépendantistes tentés par le parti de Manon Massé.« Si ce n'est pas le PQ qui est élu, on s'éloigne de l'indépendance », a-t-il dit.

Nouvelle tuile

Tôt jeudi matin, de nouveaux indices ont toutefois confirmé la tension entre le PQ et QS. L'exécutif du Bloc québécois de Québec a appelé les électeurs de la Vieille Capitale à appuyer Québec solidaire.

Cette sortie n'a pas ébranlé M. Lisée.

« On s'y attendait parce qu'on sait depuis longtemps que l'exécutif de cette circonscription du Bloc québécois est dominé par des membres d'Option nationale, a-t-il indiqué. On se demandait juste quel jour ils allaient faire ça et il se trouve que c'est hier. »