Legault change son plan de campagne

Agrandir

Au lieu de mettre le cap sur la Mauricie et Québec dans les prochains jours, le chef caquiste entreprend une tournée en Abitibi (Val-d'Or et Amos), au Nord-du-Québec (Chibougamau) au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord (Tadoussac) et au Bas-Saint-Laurent (Rimouski).

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE