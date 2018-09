Gatineau: Couillard annonce un million pour les victimes de la tornade

Les chefs du Parti libéral et du Parti québécois ont tenu un point de presse aux côtés du maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, pour exprimer leur soutien aux victimes des forts vents qui ont fait plusieurs blessés et forcé des centaines de personnes à quitter leur résidence.

Rue Daniel-Johnson, dans le quartier Mont-Bleu, des bardeaux d'asphalte, de la mousse isolante, des planches et de la vitre éclatée jonchaient le sol, samedi matin. Le vent violent avait arraché des toitures entières la veille. Plusieurs voitures étaient bosselées et couvertes de débris.

C'est devant cette scène de désolation que les trois leaders politiques ont pris la parole. M. Couillard s'est dit ému devant le spectacle, d'autant plus que de nombreuses personnes au revenu modeste habitent les immeubles du secteur.

« Regardez ces gens (...) qui sont d'origine plus modeste, de niveau économique plus modeste que d'autres, qui sont frappés brutalement, a-t-il indiqué. Ils sont obligés de quitter, de tout laisser derrière eux, ils sont dans l'incertitude complète. »

L'aide d'urgence totalisera un million. Elle sera versée en à la Croix-Rouge, qui l'utilisera au gré des besoins des sinistrés. Une enveloppe supplémentaire pourrait être débloquée si nécessaire, a précisé le chef libéral.

La tornade d'hier est une catastrophe « de catégorie climatique », a convenu M. Couillard, notant que Gatineau a été frappée par plusieurs épisodes de pluies diluviennes et par de fortes inondations au cours des dernières années.

Il n'a toutefois pas voulu engager un débat sur cet enjeu avec ses adversaires, affirmant ne pas vouloir faire de politique partisane pendant sa présence à Gatineau.

Le chef péquiste, Jean-François Lisée, a abondé dans le même sens.

« À chaque fois qu'on a un événement catastrophique comme celui-là, ça nous rappelle concrètement qu'il y a un danger climatique dans lequel nous sommes entrés, a indiqué M. Lisée. Alors si ça invite les électeurs à regarder plus attentivement le programme de chaque parti et de comparer, alors tant mieux. Mais aujourd'hui, notre présence est de dire notre solidarité aux gens qui ont été frappés par une tornade. »

Au terme du point de presse, les deux chefs ont visité l'école secondaire Mont-Bleu, où plusieurs centaines de sinistrés se sont réfugiées.

Le maire Pedneaud-Jobin s'est réjoui de la venue des leaders politiques, même si plusieurs résidents du quartier ont critiqué leur présence pendant les opérations de nettoyage.

« La première chose que ça fait, c'est que ça envoie un message de solidarité puissant en disant qu'on est tous ensemble, a indiqué le maire. Et en plus, il y a une campagne électorale: on l'oublie un peu et on s'occupe de la situation. »

Legault et Massé en route

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault a lui aussi modifié son plan de campagne et se rendra samedi après-midi à Gatineau.

L'équipe caquiste avait d'abord répondu en matinée que le plan de campagne est maintenu et que le chef se rendrait à Gatineau uniquement dimanche, comme cela était prévu avant la tornade. Or François Legault a par la suite décidé de se rendre sur place dès samedi en annulant une visite qu'il devait faire en après-midi dans Orford, en Estrie. Il tenait à maintenir une rencontre avec les maires de Laval et de villes de la couronne nord en début d'après-midi. Celle-ci est devancée quelque peu.

Le chef caquiste mettra le cap sur Gatineau ensuite, avec un véhicule de fonction plutôt que son autocar aux couleurs de la CAQ. Il dit ainsi « suspendre » sa campagne pour l'occasion. Il ira constater les dommages. Mais « la dernière chose que je veux, c'est être dans les jambes. Je veux essayer d'aller rassurer les gens sans être dans les jambes », a-t-il dit lors d'une mêlée de presse à Sainte-Anne-des-Plaines.

Selon lui, « c'est important que tous les partis montrent leur solidarité », « qu'on soit tous unis derrière le premier ministre ».

« Évidemment, ce n'est pas le temps de faire de la politique. Je comprends que M. Couillard va annoncer un fonds. C'est important, parce qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas couvertes par les assurances. Et peu importe qui sera au gouvernement, c'est important que ces personnes-là soient couvertes », a-t-il ajouté. Il considère que M. Couillard « a fait ce qu'il fallait faire ».

Le chef caquiste appelle les Québécois à être généreux et à faire un don aux sinistrés ; il en fera lui-même un à la Croix-Rouge.

Québec solidaire a confirmé que la co-porte-parole Manon Massé a va elle aussi se rendre à Gatineau.

- Avec la collaboration de Tommy Chouinard et d'Hugo Pilon-Larose