Québec solidaire: le chef qui ne voulait pas être chef

Parce que Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois ont beau faire campagne comme co-porte-paroles, dans les faits, Gaétan Châteauneuf est bel et chef de Québec solidaire. Du moins, sur papier.

Je ne suis pas le vrai chef, je suis le secrétaire général de Québec solidaire. On n'a pas de chef. On a choisi de faire de la politique autrement et on a deux co-porte-paroles.

Le parti a beau fonctionner ainsi depuis sa fondation en 2006, la Loi électorale impose à la formation d'enregistrer le nom d'un chef. Plutôt que choisir entre ses deux co-porte-paroles, Québec solidaire a décidé de désigner son secrétaire général.

Ainsi, quand on consulte le registre des partis politiques, le nom de Gaétan Châteauneuf apparaît aux côtés des Philippe Couillard, François Legault et Jean-François Lisée. Et ce, même si son visage ne figure pas sur les pancartes et son nom n'apparaît pas sur les bulletins de vote.

À l'inverse, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois ont beau avoir leur visage placardé partout au Québec, leur nom n'apparait nulle part dans l'inscription de QS auprès du Directeur général des élections.

« Mon rôle est purement administratif. Je convoque les réunions, je m'occupe de la documentation. Mais je n'ai aucun lien d'autorité sur Manon et Gabriel », assure Gaétan Châteauneuf.

S'il a d'abord trouvé loufoque l'attaque de Jean-François Lisée, Gaétan Châteauneuf a carrément été renversé vendredi matin par l'ampleur qu'avait pris l'affaire durant la nuit, certains l'accusant de tirer les ficelles dans l'ombre.

« Je ne tire pas de ficelles par en dessous. Je comprends que ça peut fatiguer des partis où le chef décide de tout et peut passer par dessus les décisions des membres. Mais nous, on a décidé que le pouvoir serait partagé par deux personnes : Manon, qui serait première ministre, et Gabriel, qui serait vice-premier ministre », dit-il.

Ce n'était pas la première fois que le chef péquiste s'en prenait ainsi à Québec solidaire. Ne digérant pas le refus de la formation de faire un pacte électoral avec le Parti québécois, Jean-François Lisée avait accusé QS d'être dirigé par un « groupe obscur de radicaux » et un « Politburo », une référence au parti communiste à l'époque de l'Union soviétique. Il avait même ajouté que les deux co-porte-paroles n'étaient pas les « vrais patrons ».

Un chef qui décide bien peu

Mais signe qu'il tire bien peu de ficelles, Gaétan Châteauneuf dit prendre bien peu de décisions dans le fonctionnement de QS. En fait, il n'a même pas décidé quel rôle il jouerait durant l'élection. « Je suis simplement un bénévole et j'ai été affecté à la campagne d'Andrés Fontecilla », résume-t-il. Ses collègues partent d'ailleurs à rire quand on lui souligne que, pour un chef, il décide bien peu.

Gaétan Châteauneuf n'a pas le parcours typique d'un chef de parti. Il a débuté sa carrière en 1977 comme mécanicien à la STCUM, ancêtre de la STM. En 1985, il a rangé son coffre à outil pour oeuvrer au sein du syndicat des employés d'entretien du transporteur. D'abord agent de grief, il en est devenu président en 1992. Puis à partir de 2001, il a oeuvré au Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, d'abord comme vice-président, puis président.

S'il a été candidat en 2014 pour Québec solidaire, il a depuis décidé de demeurer dans l'ombre. « Je suis à la retraite depuis 5 ans. Je veux m'impliquer, mais je ne veux plus être sur les feux de la rampe. Je suis bien, loin des projecteurs », dit-il.

Quelque peu étourdi par la soudaine attention, Gaétan Châteauneuf a hâte que retombe la poussière soulevée par le chef péquiste. Vendredi, il attendait que le flot de journalistes voulant lui parler se tarisse pour partir sur le terrain faire du porte-à-porte. Parce qu'il préfère serrer des mains que tirer des ficelles.