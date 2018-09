Changements climatiques: Legault mise sur l'hydroélectricité

(Thetford Mines) Le développement hydroélectrique permettra au Québec de jouer un plus grand rôle dans la lutte mondiale au changement climatique, a affirmé François Legault, mardi.

La construction de nouveaux barrages et l'exportation d'électricité propre permettrait de fermer les centrales au charbon et au gaz situées dans les provinces et États voisins, a fait valoir le chef de la Coalition avenir Québec.

« La plus grande contribution que le Québec peut faire pour la planète, ce serait d'exporter plus d'hydroélectricité », a-t-il résumé lors d'un passage à Thetford Mines.

M. Legault a déjà proposé de lancer une « Baie James du XXIe siècle » afin d'exporter davantage d'hydroélectricité. Le gouvernement Couillard a rejeté l'idée au motif que l'Ontario, principal marché ciblé par le chef caquiste, se trouve déjà un surplus de production.

Mais M. Legault n'a pas renoncé à son projet pour autant. Il a proposé de former des « alliances énergétiques » avec les provinces voisines. Elles pourraient prendre des participations financières dans d'éventuels projets de barrage au Québec.

« On a l'expertise, il y a un besoin chez nos voisins, c'est bon pour l'environnement, contrairement à Philippe Couilloard, je ne pense pas que l'hydroélectricité c'est du passé : c'est une énergie renouvelable, une énergie peu coûteuse, a résumé M. Legault. Donc, moi, je veux en faire une priorité. »

Un problème « très, très grave »

Dans la foulée d'un appel à l'action pour contrer le « cataclysme planétaire », signé par 200 personnalités du monde des arts et de la science, François Legault a qualifié le changement climatique de « très, très grave ».

Il a assuré que la CAQ appuie les objectifs climatiques fixés par le gouvernement Couillard, soit de réduire d'ici 2030 les émissions québécoises de 37,5% par rapport au niveau de 1990.

Il a dit ne pas être en mesure de savoir si le Québec est en voie d'atteindre ses cibles, car il siège dans l'opposition. Mais il n'entend pas les remettre en question.

« Évidemment, il pourrait y avoir des ajustements de moyens, a dit M. Legault. Mais moi, je veux garder la même cible qui est prévue pour 2030. »