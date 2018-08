Lisée se régale des commentaires de Charest sur Couillard

« On a un premier ministre qui a vendu RONA aux Américains, qui a donné la C Series aux Européens, qui a fait construire son train électrique emblématique de Montréal en Inde, qui a cédé sur la gestion de l'offre, le lait et le fromage, à Ottawa à la fois sur l'Entente européenne et sur l'entente transpacifique », a-t-il ironisé.

Autobus

Flanqué de la vice-chef Véronique Hivon et des candidats péquistes de la région de Québec, Jean-François Lisée a dévoilé l'autobus multicolore dans lequel il sillonnera le Québec pendant la campagne électorale. Contrairement à ses adversaires, il débutera dès mercredi sa tournée électorale, soit une journée avant le déclenchement officiel du scrutin.

M. Lisée a assuré que la position de son parti dans les sondages - le PQ obtenait 18% des intentions de votes dans le dernier sondage Léger-Le Journal de Montréal - n'y est pour rien dans le déclenchement hâtif de sa tournée. Il a assuré que les événements de mercredi étaient prévus de longue date.

« On ne travaille pas pour Philippe Couillard, a-t-il dit. (...) Peu importe qu'il déclenche le 23, le 26, le 29 ou un autre jour, on va s'adresser aux Québécois. On a déjà notre autobus, on connaît les journalistes, on connaît notre message, on est prêts à partir, on a de l'énergie, on est mobilisés, commençons demain. »