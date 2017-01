L'identité des six victimes de l'attentat de Québec confirmée

Azzeddine Soufiane était l'une des figures de la communauté musulmane de Québec. Azzeddine Soufiane était propriétaire de la boucherie hallal Assalam, située sur le chemin Sainte-Foy, mais il était passionné de la géologie et avait entrepris un doctorat à l'INRS sur l'étude de la croûte terrestre en Nouvelle-Écosse, dans l'Arctique canadien et sur l'île d'Anticosti. L'homme d'origine marocaine est arrivé au Québec il y a près de 30 ans.

Son nom apparaît dans plusieurs médias algériens. Il travaillait en tant qu'analyste programmeur au Centre de services partagés du Québec depuis 2014. Ce père de trois filles, dont la plus jeune est âgée d'à peine quelques mois, avait immigré dans la Belle Province depuis cinq ou six ans. Il avait habité à Montréal avant de s'installer à Québec.

60 ans, professeur à l'Université Laval et originaire d'Algérie.

Formé au Québec et en Algérie, Khaled Belkacemi détenait deux doctorats en génie chimique, selon son curriculum vitae publié par l'Institut de la nutrition et les aliments fonctionnels, dont il était membre. L'homme de 43 ans était professeur à l'Université Laval au département des sols et de génie agroalimentaire. Il était père de trois enfants dont un bébé de moins d'un an.